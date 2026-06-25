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F1, Gran Premio d'Austria: qualifiche e gara, orari e come vederle in tv e streaming

Si torna a correre dopo il weekend di Barcellona che ha visto Hamilton trionfare con la Rossa. Leclerc in cerca di riscatto, Kimi e Russell con l'incognita motore: tutti i dettagli
2 min
TagsF1
All'ottavo appuntamento della stagione la F1 torna in Austria al Red Bull Ring con Lewis Hamilton fresco vincitore a Barcellona su una Ferrari sorprendente. Russell in rimonta dopo il secondo posto nell'ultimo GP, Antonelli e Leclerc per riscattarsi dopo i ritiri di Montmelò.

GP d'Austria: date e orari del weekend

Tutto pronto per correre al Red Bull Ring, ecco tutti gli orari delle sessioni del weekend:

 Venerdi 26 giugno: alle 13:30 le Prove libere 1, alle 17:00 le Prove Libere 2

Sabato 27 giugno: alle 12.30 le Prove Libere 3, alle 16.00 le Qualifiche

Domenica 28 giugno: alle 15.00 la Gara

 

Dove seguire il weekend del GP d'Austria

Le prove libere e le qualifiche del GP d'Austria così come la gara (domenica 28 giugno, ore 15) saranno trasmesse in diretta tv (per abbonati) su Sky e in streaming su SkyGo e Now. Saranno poi visibili in chiaro e in differita su TV8 le qualifiche (sabato 27 giugno, ore 18:30) e il GP d'Austria (domenica 28 giugno, ore 18.30). Il Corriere dello Sport-Stadio offrirà una diretta testuale di tutti gli eventi del weekend.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

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