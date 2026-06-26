Russell esalta Hamilton e snobba ancora Antonelli: "È lui la vera minaccia"

Hamilton è carico

La risposta è consistita in un lungo peana sul ferrarista: «Fantastico vedere Lewis tornare a fare ciò che sa fare meglio! La gente lo dava per spacciato l’anno scorso, e già nel 2024 quando eravamo compagni di squadra (come a ricordare: io gli stavo davanti, ndr). Poi nelle ultime quattro o cinque gare ha fatto faville. Ciò dimostra che non ci si dimentica, da un giorno all’altro, come si guida. Hai bisogno che tu, la tua squadra, l’assetto, la comprensione delle gomme, tutto funzioni alla perfezione. E quando funziona, voli (come a dire: qualcosa non va, se io non sono davanti come l’anno scorso, ndr). Questo è il livello attuale di Lewis e rappresenta certamente un’enorme minaccia. La Ferrari appare in rimonta e lui è in prima linea in questo inseguimento». Inseguimento a chi? A Kimi! Ma sì, certo, esiste anche Antonelli: «È davanti e sta avendo prestazioni incredibili e costanti». Forse qualcosina più della costanza. Ricordiamo che, reduce da cinque vittorie di fila, le prime della sua carriera, Antonelli due domeniche fa al Montmelò brutalizzò Russell (inseguimento, aggancio, lunga attesa alle sue spalle per tentennamenti della squadra, peraltro cuocendo la batteria negli scarichi roventi dell’altra Mercedes, infine sorpasso), prima di ritirarsi proprio per via della batteria saltata. Il problema del surriscaldamento di questo particolare perdura dall’inizio dell’anno sui motori Mercedes, ci vorrà tempo per risolverlo ma intanto a Brixworth hanno messo una pezza sull’affidabilità: «Userò una nuova power-unit con un pacco-batterie aggiornato nel software e anche nell’hardware - ha detto Antonelli - ma si tratta di affidabilità, non un intervento legato agli sviluppi ADUO». Questi riguardano solo il motore termico V6 e la Mercedes presenterà più in avanti, avendo un unico aggiornamento a disposizione nel corso dell’anno.

Giochi di squadra

Ai due della Stella è stato chiesto anche un parere su eventuali giochi di squadra, perché Toto Wolff aveva subito chiaramente ammesso il proprio errore, di concedere in Spagna totale libertà d’azione ai suoi piloti. «In Canada io e Kimi avevamo lottato duramente ma stavamo distanziando tutti gli altri, quindi la vittoria del team non era in pericolo - ha detto Russell - Poi però a Barcellona c’è stato improvvisamente un altro pilota in lotta: Lewis è stato molto aiutato dalla safety car, ma io e Kimi abbiamo perso insieme lottando, e anche questo avrebbe dato alla Ferrari l’opportunità di vincere. È in quei momenti che dobbiamo essere intelligenti come compagni: la Mercedes vuole vincere gare, non importa con chi dei due». Traduzione: non attacchiamoci tra noi (detto da un pilota più debole di Kimi nelle fasi di attacco). Antonelli sul tema ha dato una risposta più equilibrata, quasi con terzietà: «C’è stata una riunione sull’argomento e Toto è stato molto chiaro. Se ci ritroveremo in una situazione come quella di Barcellona, sotto pressione dagli avversari, ci sarà un ordine di squadra, soprattutto se una delle due macchine avesse un passo migliore. Saremmo invece liberi di darci battaglia, come successo a Montreal, se non messi sotto pressione da una squadra avversaria».