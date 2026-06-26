Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Gp d'Austria, Antonelli domina le libere. Hamilton e Leclerc faticano anche contro le McLaren© Getty Images

Gp d'Austria, Antonelli domina le libere. Hamilton e Leclerc faticano anche contro le McLaren

Prima giornata in pista sul tracciato di Spielberg in vista di qualifiche e gara: Kimi primo in entrambe le sessioni, Ferrari lente
2 min
Tagsantonellihamiltonleclerc

SPIELBERG (Austria) - Il leader del Mondiale di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli domina le prime due sessioni di prove libere del Gp d'Austria, in programma domenica alle 15. Non brillano le Ferrari, che restano dietro alle Mercedes e faticano a tenere il passo delle McLaren. Non è chiaro se si tratti di difficoltà reali o pretattica. Nella prima sessione di libere Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo in 1'07"796 precedendo di appena 0"040 il compagno di squadra inglese George Russell. Terzo tempo per l'australiano Oscar Piastri su McLaren, a 0"117, quarto l'olandese Max Verstappen su Red Bull a 0"281. Più lontane le Ferrari, con l'inglese Lewis Hamilton quinto a 0"665 e il giovane svedese Dino Beganovic, pilota di riserva a Maranello, nono a 1"258 dal miglior tempo. Settimo Lando Norris con l'altra McLaren.

 

Antonelli domina le seconde libere

Antonelli ha superato tutti anche nella seconda sessione, con il tempo di 1'07"014, davanti alle McLaren di Piastri a 0"237 e Norris a 0"325. Quarto Verstappen su Red Bull a 0"550, quinto Hamilton a 0"597 davanti a Russell, staccato di 0"623 dal compagno di scuderia. Ottava l'altra Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 0"841 da Antonelli e a 0"244 da Hamilton, suo compagno di team. Domani, sabato 27, sono in programma le libere 3 alle 12.30 e le qualifiche alle 16. Domenica alle ore 15 la gara.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Hamilton entusiasta della FerrariGp d'Austria,  tutti gli orari del weekend

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS