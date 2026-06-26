Gp d'Austria, Antonelli domina le libere. Hamilton e Leclerc faticano anche contro le McLaren

SPIELBERG (Austria) - Il leader del Mondiale di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli domina le prime due sessioni di prove libere del Gp d'Austria, in programma domenica alle 15. Non brillano le Ferrari, che restano dietro alle Mercedes e faticano a tenere il passo delle McLaren. Non è chiaro se si tratti di difficoltà reali o pretattica. Nella prima sessione di libere Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo in 1'07"796 precedendo di appena 0"040 il compagno di squadra inglese George Russell . Terzo tempo per l'australiano Oscar Piastri su McLaren, a 0"117, quarto l'olandese Max Verstappen su Red Bull a 0"281. Più lontane le Ferrari, con l'inglese Lewis Hamilton quinto a 0"665 e il giovane svedese Dino Beganovic , pilota di riserva a Maranello, nono a 1"258 dal miglior tempo. Settimo Lando Norris con l'altra McLaren.

Antonelli domina le seconde libere

Antonelli ha superato tutti anche nella seconda sessione, con il tempo di 1'07"014, davanti alle McLaren di Piastri a 0"237 e Norris a 0"325. Quarto Verstappen su Red Bull a 0"550, quinto Hamilton a 0"597 davanti a Russell, staccato di 0"623 dal compagno di scuderia. Ottava l'altra Ferrari di Charles Leclerc, staccato di 0"841 da Antonelli e a 0"244 da Hamilton, suo compagno di team. Domani, sabato 27, sono in programma le libere 3 alle 12.30 e le qualifiche alle 16. Domenica alle ore 15 la gara.