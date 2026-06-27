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F1, qualifiche Gran Premio d'Austria: orario e come vederle in tv e streaming

Dopo il successo di Lewis Hamilton a Barcellona, si torna in pista. Antonelli e Leclerc cercano il riscatto. Tutti i dettagli
1 min
TagsFormula 1Gran Premio d'Austriaqualifiche

Archiviato il successo di Lewis Hamilton a Barcellona, torna il Mondiale di Formula 1, con il Gran Premio dell'Austria. Kimi Antonelli, che ha dominato le prove libere e Charles Leclerc sono chiamati ad un pronto riscatto dopo il ritiro in Spagna. Ecco tutte le info per seguire in diretta le qualifiche del Gran Premio d'Austria. 

Gran Premio d'Austria, data e orario delle prove

Le qualifiche del Gran Premio dell'Austria, ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, andranno in scena oggi, sabato 27 giugno al Red Bull Ring di Spielberg bei Knittelfeld,  a partire dalle ore 16:00. Alle 12:30 invece è prevista la terza sessione di prove libere.

Gran Premio d'Austria, doive seguire le qualifiche

Le qualifiche del GP d'Austria così come la gara (in programma domenica 28 giugno, ore 15) saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e Now. Saranno poi visibili in chiaro e in differita  (dalle 18:30) su TV8. Il Corriere dello Sport-Stadio offrirà una diretta testuale di tutti gli eventi del weekend.

 

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