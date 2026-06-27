F1 diretta GP Austria: segui la qualifiche sul circuito di Spielberg LIVE

Si infiamma il già caldo weekend del Gran Premio d'Austria, sul piccolo e rapido Red Bull Ring di Spielberg. Dopo le prove libere che hanno visto una Ferrari in difficoltà e una Mercedes sempre dominante, tocca alla sessione di qualifiche che stabilirà la griglia di partenza e, soprattutto, la pole per la gara di domani (domenica 28 giugno alle ore 15). Antonelli a caccia di riscatto, Russell vuole rispondergli ancora, Hamilton e Leclerc dovranno lottare con i problemi della SF-26 su questo tracciato. Si parte alle ore 16: segui le qualifiche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:33 Antonelli vola e rompe la barriera dell'1:07 Si rompe la barriera dell'1:07 con il 1:06.763 di Antonelli, girato però su gomma nuova. L'italiano si garantisce un posto nel Q3. 16:32 Grandi tempi di Leclerc e Hamilton 1:07.030 per Leclerc, solo 9 millesimi in più per Hamilton: due ottimi giri per le Rosse, che potrebbero già bastare per assicurarsi l'accesso in Q3. 16:29 Primo colpo di Norris 1:07.321 di Norris su gomma usata, potrebbe già essere un tempo per garantirsi l'accesso al Q3. 16:25 Inizia il Q2: lotta per rientrare nei migliori dieci Si accende il semaoforo verde della pitlane, ora 15 minuti a disposizione dei piloti per superare un altro taglio ed entrare in top10. 16:21 GP Austria, le ultime sei posizioni della griglia di partenza Queste le ultime sei posizioni della griglia di partenza: 17. Sainz (Williams)

18. Albon (Williams)

19. Perez (Cadillac)

20. Bottas (Cadillac)

21. Alonso (Aston Martin)

22. Stroll (Aston Martin) 16:19 Termina il Q1, fuori anche Sainz e Albon Terminano questi primi 18 minuti di qualifiche e con i primi sei eliminati: sono le due Williams (Sainz e Albon), le due Cadillac (Perez e Bottas) e le due Aston Martin (Alonso e Stroll). 16:13 Cinque minuti alla fine del Q1, anche Sainz a rischio Ultimi cinque minuti per le speranze dei piloti: c'è anche Sainz tra i piloti che possono essere eliminati, poi le due Cadillac, le due Aston Martin e l'Haas di Ocon. 16:08 Antonelli vola in testa Ruggisce Antonelli, che vuole mandare un segnale chiaro ai suoi rivali: 1:07.083, miglior tempo di questo Q1. 16:07 Primi tempi per la Ferrari, Hamilton va forte Norris si mette in testa con un 1:07.259, Hamilton risponde con un buon 1:07.290. Più lontano Leclerc, che chiude il suo primo giro veloce in 1:07.543. Sono comunque tempi che garantiscono l'accesso al Q2 per le due Rosse. 16:05 Primo giro veloce di Russell Il primo a lanciarsi e a segnare un buon tempo di riferimento è George Russell, che chiude in 1:07.811. 16:00 +++ Iniziano le qualifiche in Austria: si parte con il Q1! +++ Si accende il semaforo verde della pitlane e le prime monoposto scendono in pista: inizia la sessione di qualifiche al Red Bull Ring! 18 minuti per non finire tra gli ultimi sei piloti nei tempi. 15:58 Due minuti al via, ultime modifiche nei box Ci siamo, due minuti allo spegnimento del semaforo della pitlane che darà il via al primo Q1 da 18 minut. Tra poco i piloti usciranno dai rispettivi box. 15:54 Si torna a correre dopo il trionfo di Hamilton a Barcellona La F1 è reduce da un weekend storico, con la prima vittoria in Ferrari di Lewis Hamilton. L'inglese, complice il ritiro di Antonelli negli ultimi giri, ha riaperto il Mondiale: è a soli 41 punti dalla vetta, tutto è ancora in gioco e già il Gran Premio d'Austria può rappresentare una grande occasione per i due piloti. 15:48 Temperature altissime in Austria: grande problema per le gomme Sarà una sessione di qualifiche dove si avranno pochi giri per azzeccare il tempo perfetto, prima che il "graining" della gomma rovini il grip. A Spielberg fanno 33,2°C con solo il 24% di umidità, il tracciato ha toccato la temperatura di 54°C. 15:40 Clamoroso Verstappen: spuntano indiscrezioni su un passaggio in McLaren! Nel weekend di Spielberg, con ancora tantissimi problemi per la Red Bull, arriva una bomba di mercato: Max Verstappen potrebbe passare alla McLaren nel 2027. Se in passato il nome del pilota olandese era stato accostato più volte alla Mercedes, sogno proibito ma mai nascosto di Toto Wolff, adesso i principali media inglesi rivelano di contatti avviati fra il quattro volte campione del mondo e la scuderia di Woking. 15:30 La classifica aggiornata prima del GP d'Austria: Antonelli leader Sta per accendersi il weekend del Gran Premio d'Austria: ecco la classifica aggiornata prima della gara di domani.

15:25 Si corre sul Red Bull Ring: l'analisi del circuito Quello di Spielberg è il circuito più corto del calendario, con i tempi da qualifiche che si aggirano intorno a poco più di un minuto. Solo 10 le curve del Red Bull Ring (7 a destra e 3 a sinistra), divise da tre lunghissimi rettilinei dove la potenza del motore la farà da padrone.