Russell, frecciatina ad Antonelli dopo le qualifiche: lo "stay calmo" e la spiegazione

Russell e la frecciatina ad Antonelli dopo la pole in Austria

Il pilota della Mercedes, nonostante una bandiera gialla esposta nel settore finale in seguito ad un incidente di Max Verstappen (Red Bull), ha realizzato un ottimo tempo in 1'06"113, scalzando così la Ferrari di Charles Leclerc (+0"236) da un primo posto che sembrava ormai acquisito. Terza posizione per l'altra Rossa di Lewis Hamilton (+0"295) che ha preceduto Andrea Kimi Antonelli (+0"301), leader del Mondiale e compagno di squadra di un Russell che nel team radio con Toto Wolff ha esultato per la pole, con parole che a molti sono però sembrate una frecciatina all'italiano. "Yesss!! stay calmo, stay calmo" ha detto il britannico, "pensa a guidare" è stata la risposta del direttore tecnico della Mercedes.

La spiegazione del britannico al termine delle qualifiche

E a smorzare le polemiche ha provato poi lo stesso Russel nelle interviste seguite alle qualifiche: "Stay calmo in italiano un riferimento a Kimi? Nono, oh mio dio no. Non ci ho neanche pensato, voglio chiarirlo - ha detto il britannico della Mercedes, attualmente terzo nella classifica iridata dietro al ferrarista Hamilton e al compagno di squadra Antonelli -. Non è stato intenzionale, ho solo passato tanto tempo in Italia quando facevo go kart e quando vado in vacanza, mi è uscito solo per quello".