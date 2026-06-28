Qualifiche agitate in F1: Russell e il giallo dello "Stai calmo", dubbi Leclerc sulla pole

Qui è tutto un giallo, vedete voi se singolo o doppio. Il dubbio è aleggiato anche attorno a una frase di Russell via radio , percepita come beffarda: «Stai calmo» , così in italiano. Che in realtà era «Stei calmo», quindi chissà se l’inglese «stay calm» distorto, ma rivolto a chi? Ad Antonelli appena beffato? Alla Ferrari? A sé stesso nel senso stai calmo George, non esaltarti? Toccherebbe consultare Alonso, non essendo mai stato decrittato il suo “geni o scemi” di Monza 2013.

Russell nega

Russell ha negato la canzonatura: «Oh no, oh my God. Ero un po’ stressato e mi sono detto “stai calmo”, non era nei confronti di nessuno. Mi è venuta così perché ho passato tanto tempo in Italia, quando correvo nei kart e in vacanza. Per la vittoria saremo in sette: noi di Mercedes, le Ferrari, le McLaren e Max». Un gran giro comunque il suo: «C’era una sola bandiera gialla e ho alzato il piede perdendo tre-quattro decimi, altrimenti il mio tempo sarebbe stato anche migliore».

Leclerc soddisfatto

Al suo fianco Leclerc, tornato in prima fila dopo otto mesi (GP Messico 2025). «Non sono arrabbiato con Russell né con nessun altro, c’era una gialla e lui ha rallentato abbastanza, non ci si può fare nulla. Piuttosto sono sorpreso che questo incidente abbia comportato soltanto una bandiera gialla. Ho visto la macchina di Max ed è stato un botto notevole, dovremmo discutere di questo» (si tenga conto che Charles è fortemente sensibile all’argomento: la sua vita è stata segnata dalla morte dell’amico Jules Bianchi, che nel GP Giappone 2014 uscì di pista per errore, proprio in regime di doppia bandiera gialla). «Contento? - ha concluso Leclerc e chi gli chiedeva della prima fila - Diciamo che sono un po’ più soddisfatto».

Hamilton: strategia

La questione è risultata meno rilevante per Hamilton (da secondo a terzo). Essendo in palla, Lewis ha preferito rimanere concentrato sull’obiettivo. «In termini di velocità pura non ci sarebbe possibile lottare per la vittoria, ma magari con la strategia avremo una possibilità. Dovremo massimizzare i punti per la squadra e cercare di tenere dietro una Mercedes. Riuscirci con entrambe? Sarebbe fantastico».

Notevole, sempre su fronte italiano, la presenza delle faentine Racing Bulls in quinta fila, alle spalle dei quattro top-team.