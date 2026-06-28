F1, Gp d'Austria: orario e dove vederlo in tv e in streaming

SPIELBERG (AUSTRIA) - Dopo le qualificazioni condite dalle polemiche e la pole conquistata da George Russell davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton e all'altra Mercedes guidata dal leader della classifica piloti Kimi Antonelli , (destinatario di una 'frecciatina' da parte del compagno di squadra ) sul 'Red Bull Ring' di Spielberg è il giorno del Gp d'Austria .

A che ora e dove si corre il Gp d'Austria

Ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, il Gran Premio d'Austria è in programma oggi (domenica 28 giugno) alle ore 15. Saranno 71 i giri e 306,452 i chilometri totali che i piloti dovranno percorrere sull'asfalto del 'Red Bull Ring' di Spielberg, dove lo scorso anno trionfò il britannico Lando Norris (poi laureatosi campione del mondo a fine stagione con la sua McLaren).

Gp d'Austria: come vederlo in tv e in streaming

Il Gran Premio d'Austria (il via alle ore 15) potrà essere seguito in diretta tv su Sky (per abbonati) e in streaming su Now Tv e su SkyGo. Una differita tv in chiaro è prevista invece su TV8 (alle ore 18:30), mentre una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.