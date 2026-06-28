F1 diretta GP Austria: segui la gara sul circuito di Spielberg LIVE

Critiche e polemiche sulla sessione di qualifiche sono ormai alle spalle, ora è finalmente il momento del Gran Premio d'Austria, ottavo appuntamento del Mondiale. Si corre sul piccolo e rapido Red Bull Ring di Spielberg, saranno 71 giri di grande spettacolo. Russell parte dalla pole, dietro le Ferrari di Leclerc e Hamilton pronte a lottare, quarto il leader del Mondiale Antonelli: sarà ancora una volta Rosse contro Mercedes. Si parte alle ore 15: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:09 Giro 5: anche Perez si ferma, altro ritiro Doppio ritiro Cadillac, anche Perez fa fumo e torna in sicurezza ai box. 15:08 Giro 4: Bottas e Lawson in fiamme Bottas costretto subito al ritiro, in fiamme i freni della sua Cadillac. Anche Lawson avvisa nel team radio di sentire "fuoco in macchina". Fa veramente un caldo estremo a Spielberg. 15:07 Giro 3: Hamilton vola Primo segnale da Lewis: giro veloce in 1:12.028, Russell deve guardarsi le spalle. E intanto viene investigato Antonelli, che ha tagliato curva ben tre volte in due giri. 15:06 Giro 2: Antonelli impazzito, Verstappen ne approfitta Ben tre lunghi di Antonelli in solo due giri, esagera troppo il pilota italiano e crolla in quinta posizione. Leclerc resta davanti ma non riesce a difendersi da Verstappen: l'olandese è terzo! 15:05 Giro 1: Hamilton passa Leclerc Dura poche curve la lotta gomito a gomito delle Rosse: Hamilton passa Leclerc e si mette all'inseguimento di Russell. 15:04 Giro 1: Russell resta davanti, Hamilton lotta con Leclerc Subito assalto Ferrari ma Russell resta davanti, e dietro parte la bagarre Ferrari! 15:03 +++ Si parte: inizia il GP d'Austria! + Si spengono i semafori, è finalmente terminata l'attesa: inizia il Gran Premio d'Austria! 14:59 Inizia il giro di ricognizione! Tutti su gomma media Ci siamo, inizia il warm-up lap! Si svelano le strategie: quasi tutti i piloti sono su gomma media, con l'eccezione di Bortoleto e Sainz (gomma soft). Scelta scontata e condivisa da tutti. 14:54 Leclerc a caccia di riscatto: è reduce da due pesanti "zero" Tutti vorranno vincere qui al Red Bull Ring, ma forse lo vuole più di tutti Charles Leclerc. Dopo l'annuncio del rinnovo con la Ferrari è andato in pesante crisi: tanti incidenti e due pesanti "zero" a Montecarlo e a Barcellona. Oggi vuole tornare ad esultare, forse battendo anche il compagno di squadra Hamilton. 14:52 Sarà grande lotta in curva-1: le Ferrari sfidano le Mercedes Russell, Leclerc, Hamilton e Antonelli: questo il quartetto che si presenterà in curva-1 dopo i pochi metri di rettilineo, sarà subito grande lotta. Può succedere di tutto. E attenzione anche a Verstappen e alle McLaren alle loro spalle. 14:46 Inno austriaco in pista, manca pochissimo al via Solo un quarto d'ora al giro di ricognizione, intanto è il momento dell'inno austriaco in pista. 14:40 Attenzione al meteo: c'è possibilità di pioggia! Fa caldissimo a Spielberg ma le previsioni meteo mostrano una piccola probabilità di pioggia dopo l'orario della partenza. Niente di sicuro, ma un fattore da tenere in mente in più per le strategie dei team, mentre vengono effettuate le ultime modifiche sulle monoposto in griglia. 14:34 La classifica prima del Gran Premio d'Austria: Antonelli si guarda alle spalle Ecco la classifica aggiornata prima della partenza della gara al Red Bull Racing: Antonelli leader, ma deve guardarsi le spalle.

14:22 I piloti si posizionano sulla griglia di partenza Inizia il giro di posizionamento, con i piloti che scaldano le loro monoposto, fanno qualche prova di partenza e poi si andranno a posizionare nelle rispettive caselle sulla griglia di partenza. Quaranta minuti allo start, fa già caldissimo ma ora l'atmosfera si infiammerà anche di più! 14:17 Strategie Pirelli: serviranno almeno due soste, ma... Caldo secco a Spielberg, con l'asfalto che oscilla tra i 50°C e i 55°C, temperature estreme per la durabilità delle gomme. Per questo motivo serviranno almeno due soste, alternandosi tra gomme medie e dure o addirittura azzardando uno stint su gomma soft, la più veloce ma che andrà in difficoltà dopo pochi giri. Ma attenzione alla strategia più estrema: tre soste e due stint su morbida. 14:05 Qualifiche agitate in Austria: non solo il "giallo" ma anche il caso via radio… "Stay calmo, stay calmo", la frase di Russell via radio dopo la pole al Red Bull Ring. Semplice gioia o frecciatina al compagno di squadra Kimi Antonelli? La sessione di qualifiche è stata particolarmente agitata, rivivi tutto quello che è successo. Leggi qui l'articolo completo 14:00 Il caldo sarà un fattore: da valutare le strategie per i pitstop Manca ancora un'ora al via e i team cercano di studiare le soluzioni migliori per la strategia di gara. Il caldo sarà un grandissimo fattore, l'asfalto è bollette e ridurrà notevolmente la vita delle gomme, specialmente delle soft che saranno già in condizioni critiche dopo qualche giro. 13:45 Si corre al Red Bull Ring: l'analisi del circuito Il circuito di Spielberg è il più breve del calendario di Formula Uno, con tempi sul giro che superano di poco il minuto. Piccolo ed estremamente veloce, con solo 10 curve (7 a destra e 3 a sinistra) ad interrompere i tre lunghissimi rettilinei dove sarà la potenza del motore a farla da padrone.

13:30 A Barcellona il trionfo di Hamilton: la Ferrari vuole stupire ancora Si torna a correre dopo il weekend a Barcellona che ha visto la prima e storica vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari. La Rossa aveva iniziato con non poche difficoltà questo fine settimana in Austria, ma ora si ritrova a partire vicina alle Mercedes: vuole stupire un altra volta, vuole battere le Frecce d'Argento un altra volta. 13:20 Russell in pole tra le polemiche: la griglia di partenza La pole di Russell fa ancora discutere, tagliando il traguardo con il giro più veloce fatto, però, sotto bandiera gialla, con Verstappen ancora nel muro. L'inglese si è difeso, avendo rallentato quanto bastava per rimanere nei limiti del regolamento, ma a differenza sua tutti gli altri piloti avevano abortito il loro giro veloce vedendo l'olandese nel muro. Ma adesso non c'è più spazio per le polemiche: ecco la griglia di partenza completa del Gran Premio d'Austria