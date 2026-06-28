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Antonelli sorpreso (in negativo) dalla Ferrari: "Erano così lenti, ho quasi rischiato di..."

L'amara verità del leader del Mondiale sulla gara in Austria, dove ha sorpassato senza particolari problemi le Rosse di Leclerc e Hamilton: i dettagli
2 min
TagsF1antonelliferrari

Gara deludente per la Ferrari in Austria. C'erano grandi aspettative dopo il trionfo di Hamilton a Barcellona, ma sul Red Bull Ring di Spielberg le Rosse sono lente e mai competitive, con Lewis che chiude in quinta posizione e Leclerc che crolla addirittura in ottava. L'analisi, dura, arriva onesta dagli stessi piloti e dal team principal Fred Vasseur, ma anche i rivali si sono accorti che c'era qualcosa di strano.

La frase di Kimi Antonelli sulle Ferrari: "Così lente..."

In particolare a far scalpore è stata una frase di Kimi Antonelli, pronunciata nel retropodio con tanta onestà. Riguardando insieme a Russell e Verstappen i video della gara, il pilota italiano si sofferma sui suoi facilissimi sorpassi nei confronti di Hamilton e Leclerc: "Le Ferrari erano così lente, acceleravano in modo strano". Poi sul primo sorpasso ai danni del monegasco ha svelato: "Ho quasi rischiato l'incidente con Leclerc per quanto andava lento. Ero almeno 30km/h più veloce". Tanta, forse troppa, onestà sul weekend deludente vissuto dalle Rosse.

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