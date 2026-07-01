Antonelli medita la vendetta: perché a Silverstone può far saltare i nervi a Russell

Bisogna saper perdere, echeggia il vecchio brano anni Sessanta, e Toto Wolff ha saputo farlo bene nell’era dell’effetto suolo: quattro anni in cui la Mercedes appariva persa in un labirinto tecnico. Ma bisogna anche saper vincere, e questo non gli riesce altrettanto bene. Dall’inizio di questa stagione, pur con la Mercedes che fa il bello e il cattivo tempo , Wolff si è reso protagonista di uscite discutibili: madre di tutti i suoi argomenti l’ADUO (sviluppi supplementari sul motore V6), che «deve aiutare chi è indietro a recuperare, ma senza superare»; poi è riuscito a far passare la Mercedes per inseguitrice della Red Bull, con la conseguenza di tenere quest’ultima in pugno, gestendo i tempi dello sviluppo concesso alla Stella.

Le insinuazioni

Dopo l’Austria, vinta da Mercedes e con i due piloti sul podio, mortificante invece per la Ferrari, Wolff ha insinuato sull’uso o sull’abuso di budget cap da parte del Cavallino: «Guardate quanti sviluppi stanno portando, presto finiranno i soldi». Semplicemente Ferrari (e Red Bull) hanno già presentato due grandi pacchetti-evoluzione, mentre Mercedes (e McLaren) per scelta tecnica stanno ancora preparando il secondo. E sull’ADUO: «La Ferrari aveva il nuovo V6 pronto, evidentemente ci stava lavorando già da sei mesi». Come fosse una scorrettezza trovarsi in svantaggio e programmare il recupero per tempo.

Toto Wolff infastidito

È davvero singolare che ad agitarsi così tanto sia il capo del team che ha ottenuto finora sette vittorie e otto pole position su otto, nonché tredici podi su sedici. Ma perché Toto Wolff non sappia interpretare bene il ruolo del vincitore non è facile da dire. In quest’ultima occasione, il GP d’Austria, è possibile che il boss che abbia digerito il divieto della FIA, sollecitata dalla Ferrari, di montare un nuovo estrattore seghettato. Ma segnalazione e proibizione federale erano nella natura delle cose: proprio Maranello aveva varato quello stesso identico pezzo due mesi fa, ed era stata fermata dai tecnici federali.

Le motivazioni extra

Coerente, invece, lo sforzo di salvare il soldato Russell nel GP d’Austria, anche sacrificando Antonelli che aveva subito compromesso la sua gara con un eccesso di foga. L’inglese era emotivamente sotto un treno dopo le cinque vittorie di Kimi, né lo aveva consolato troppo – se non per la classifica – il ritiro del giovanetto che prima di fermarsi al Montmelò lo aveva sovrastato. Prendersi la pole grazie a un peccato d’ingenuità di Kimi, sfogarsi via radio con uno «Stai calmo» detto in italiano e fare punteggio pieno nel GP era poi stato un tutt’uno. Ora la Mercedes ha due piloti in palla, e ulteriore motivazione avrà Russell nel GP di casa (a Silverstone finora ha combinato poco: un quinto posto in sette partecipazioni) e con l’imminente prolungamento di contratto (che però non è una garanzia, come ha dimostrato il flop di Leclerc a Monaco).

Chi aiuta chi

Carico dopo l’interruzione del digiuno di vittorie, Russell ha chiamato a raccolta i top per aiutarlo a riprendere Antonelli: «Vorrei vedere grandi battaglie con i migliori piloti e le migliori squadre in lotta – le parole di Russell – Intendo le Ferrari, le McLaren e ovviamente anche Max. Un po’ come ai tempi del go-kart quando l’avversario era sempre diverso». Esercizio pericoloso, giacché se davanti ci fosse Kimi, questo nugolo di rivali finirebbe per aiutare il bolognese ad ampliare la trincea (oggi 40 punti) che lo divide da Russell. In fondo Kimi, a parte il primo GP in Australia, si è sempre espresso meglio del compagno, anche laddove non ha vinto. Tornare a farlo proprio a Silverstone equivarrebbe a vibrare un colpo fortissimo al morale dell’inglese e meriterebbe, via radio, un bel «Stei calmooo».