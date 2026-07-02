F1, si corre a Silverstone: qualifiche, Sprint e gara, tutti gli orari e dove vederle
Il campionato di F1 torna in una delle piste più iconiche del calendario con annessa Gara Sprint per il GP di Gran Bretagna in una settimana da back to back dopo la gara di Spielberg della settimana scorsa, da cui è uscito stravincitore George Russell sulla sua Mercedes; il britannico, reduce da un weekend perfetto in cui è stato pressocchè sempre davanti al compagno di scuderia Kimi Antonelli, si trova attualmente a soli 40 punti di differenza dalla vetta del talento bolognese ed avrà dunque l'occasione di chiudere il gap in quello che per lui sarà il Gran Premio di casa. Chi invece è uscito con le ossa rotte dal Red Bull Ring è stata la Ferrari di Hamilton e Leclerc, che dopo una qualifica strabiliante in cui si è giocata la pole, ha dovuto prima cedere la piazzola a Russell e la domenica ha riscontrato un passo gara poco competitivo che ha portato la Rossa ad essere superata facilmente sia dalle Frecce d'argento che da Red Bull e Mclaren, considerate fino allo scorso weekend più indietro nella performance.
Gran Premio d'Austria, data e orario delle prove
Venerdì 3 luglio: alle 13:30 Prove Libere 1, alle 17:30 Qualifiche Sprint
Sabato 4 luglio: alle 13:00 Gara Sprint, alle 17:00 Qualifiche
Domenica 5 luglio: alle 16:00 Gara
Dove seguire il weekend del GP di Gran Bretagna
Le prove libere e le qualifiche del GP di Gran Bretagna, così come la gara (Domenica 5 luglio, ore 16:00) saranno trasmesse in diretta tv (per abbonati) su Sky e in streaming su SkyGo e Now. Saranno poi visibili in chiaro su TV8 le Qualifiche Sprint (venerdi 3 luglio, ore 17:30), la Gara Sprint (sabato 4 luglio, ore 13:00) e la Gara in differita alle 19:00 di domenica 5 luglio.