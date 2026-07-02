F1, si corre a Silverstone: qualifiche, Sprint e gara, tutti gli orari e dove vederle

Il campionato di F1 torna in una delle piste più iconiche del calendario con annessa Gara Sprint per il GP di Gran Bretagna in una settimana da back to back dopo la gara di Spielberg della settimana scorsa, da cui è uscito stravincitore George Russell sulla sua Mercedes; il britannico, reduce da un weekend perfetto in cui è stato pressocchè sempre davanti al compagno di scuderia Kimi Antonelli, si trova attualmente a soli 40 punti di differenza dalla vetta del talento bolognese ed avrà dunque l'occasione di chiudere il gap in quello che per lui sarà il Gran Premio di casa. Chi invece è uscito con le ossa rotte dal Red Bull Ring è stata la Ferrari di Hamilton e Leclerc, che dopo una qualifica strabiliante in cui si è giocata la pole, ha dovuto prima cedere la piazzola a Russell e la domenica ha riscontrato un passo gara poco competitivo che ha portato la Rossa ad essere superata facilmente sia dalle Frecce d'argento che da Red Bull e Mclaren, considerate fino allo scorso weekend più indietro nella performance.