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Hamilton richiama la Ferrari: "È una gran macchina, ma un problema va risolto..."

Il "padrone di casa" si è aperto in conferenza stampa prima di Silverstone: "Fenomenale quando torno qui, ma non sento nessuna pressione"
2 min
TagsF1Silverstonehamilton

Il sette volte campione Lewis Hamilton ha commentato il suo ritorno a casa, il secondo al volante della Rossa, dopo la doccia fredda di Spielberg, gara che ha segnato un passo indietro notevole dopo la storica vittoria di Barcellona.

Hamilton riflette sulla Ferrari: "Perdiamo troppo in rettilineo, il problema va risolto"

Il 44 della scuderia di Maranello fa il punto della situazione sulla deludente performance di Spielberg: "In Austria è stato un ritorno alla realtà dopo Barcellona? Abbiamo perso parecchio in rettilineo e, anche se penso che la Ferrari sia una grande macchina, quel problema va risolto. Anche qui ci sono rettilinei importanti."

Le parole di Lewis in conferenza stampa

Un weekend speciale per Hamilton che ritroverà il pubblico a lui più caro questo weekend e commenta così il suo rapporto con questo tracciato: "Il legame tra me e Silverstone è lungo 20 anni, quindi è profondo. È fenomenale quando torno qui e questa volta ci sarà un altro record di pubblico in un momento in cui c'è anche Wimbledon e l'Inghilterra va avanti nel Mondiale di calcio:" Poi aggiunge: " I miei ingegneri mi hanno chiesto molto su Silverstone e spero di averli indirizzati sulla strada giusta. Al trofeo non penso molto, ma semmai il punto è seguire tutto nel miglior modo possibile. Qui, a casa, l'aiuto dei fan spero possa aiutare a colmare il gap dagli altri. Pressione? Nessuna pressione con i tanti tifosi qui, ma solo una grande piacere e una spinta vederne così tanti attorno". Il pilota di Stevenage provera a trovare quei decimi mancanti nelle curve a lui ormai familiari per provare a lanciare la rimonta sulle Frecce d'argento. Ma occhio a Mclaren e Red Bull...

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