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'Caso Lego' a Silverstone, Verstappen: "Non siamo pagliacci". E Hamilton rincara la dose: "Non so se ci sarò"

Come accaduto a Miami nel 2025, i piloti di F1 saranno chiamati a sfidarsi a bordo di speciali kart prima del Gp di Gran Bretagna. Ma i due big si 'ribellano': i dettagli
3 min
TagsF1LegoSilverstone

SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Sale l'attesa per il Gp di Gran Bretagna, in programma domenica (5 luglio, ore 16) a Silverstone dopo il successo ottenuto in Austria dalla Mercedes di George Russell, che ha così accorciato le distanze in classifica dal leader e suo compagno di squadra Kimi Antonelli (mentre Lewis Hamilton e Charles Leclerc andranno in cerca di riscatto con le rispettive Ferrari dopo una gara avara di soddisfazioni). Ma prima di sfidarsi con le loro monoposto, tutti i piloti del circuito lo faranno a bordo di speciali kart, come annunciato dalla stessa F1 sui propri profili social.

 

 

Minicar Lego in pista a Silverstone

"Lego torna sulla pista con la parata dei piloti di questa domenica! I driver si siederanno dietro il volante di 22 minicar Lego per un giro a Silverstone - si legge in un post della F1 -. Guarda in diretta la domenica su tutte le nostre piattaforme social alle ore 13 ora locale (le 14 italiane, ndr)". Non una novità, perché la stessa iniziativa è andata in scena lo scorso anno sulla pista di Miami, suscitando però reazioni contrastanti tra i protagonisti.

 

 

Verstappen e Hamilton polemici

E un anno dopo sembra scettico il 41enne ferrarista (e sette volte campione del mondo) Lewis Hamilton che, scherzando in conferenza stampa, ha definito questa speciale gara come "la parte più pericolosa del weekend" e poi lasciato aperto un dubbio: "Non so se parteciperò". Molto più duro ci è andato giù Max Verstappen, che di titoli iridati ne ha vinti quattro: "Coi Lego preferisco giocarci a casa con i bambini - ha detto il 28enne olandese della Red Bull -. Siamo piloti di Formula 1, non dobbiamo fare la figura dei ragazzini o dei pagliacci che provano a scontrarsi”.

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