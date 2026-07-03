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Hamilton in pole nella Sprint di Silverstone: Ferrari davanti a tutti, Antonelli sfiora l'impresa

Il britannico conquista la pole position della gara corta con appena 11 millesimi di vantaggio su Kimi. Verstappen e Leclerc in seconda fila, poi Russell e Norris
3 min
TagsferrarihamiltonFormula 1

Lewis Hamilton firma la pole position per la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna e regala alla Ferrari una grande soddisfazione sul circuito di Silverstone. Il sette volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull'1'28"376, conquistando il miglior tempo e assicurandosi la prima casella sulla griglia della gara Sprint in programma domani alle 13 italiane. Alle sue spalle scatterà la Mercedes di Kimi Antonelli, autore di una prestazione eccezionale e distante appena 11 millesimi dal britannico. In seconda fila ci saranno la Red Bull di Max Verstappen (+0"321) e l'altra Ferrari di Charles Leclerc (+0"327). Quinta posizione per George Russell con l'altra Mercedes (+0"357), davanti alla McLaren di Lando Norris (+0"364). Completano la top 8 Oscar Piastri (+0"396) e Isack Hadjar (+0"459).

La gioia di Hamilton a “casa sua”

Al termine delle qualifiche Sprint, Hamilton ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto davanti al pubblico di casa. "Non ci aspettavamo di essere in grado di competere per la prima fila: è una bellissima sorpresa. Penso che il passo sia buono, la macchina ha dato buone sensazioni. Non è semplice quando dietro hai degli avversari così forti, ma farò del mio meglio per tenerli dietro nella gara corta". Il pilota della Ferrari ha poi elogiato il lavoro svolto dalla squadra, sottolineando i continui progressi della monoposto. "La macchina oggi era grandiosa. Tutti in fabbrica stanno continuando a spingere, portiamo qualcosa di nuovo in ogni weekend e stiamo tutti spingendo al massimo. Il team merita tantissimo questa pole, siamo davanti a Mercedes e Red Bull che hanno tantissima potenza. Vado davvero fiero di quanto stiamo spingendo".

 

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