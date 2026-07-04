Formula 1, gara Sprint Gp Silverstone: orario e dove vederla in tv e in streaming

Giornata ricca di appuntamenti a Silverstone, dove oggi, sabato 4 luglio, andranno in scena la Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il velocissimo tracciato del Northamptonshire sarà teatro di un nuovo confronto diretto tra i quattro top team. Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren sono pronte a darsi battaglia prima nella gara su distanza ridotta e successivamente nelle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio di domenica. A scattare davanti a tutti nella Sprint sarà Lewis Hamilton, che ha conquistato la pole position con la Ferrari. Al fianco del britannico partirà la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica del Mondiale. Seconda fila per Max Verstappen con la Red Bull e Charles Leclerc al volante dell'altra Ferrari, mentre George Russell sarà chiamato alla rimonta dopo aver ottenuto solamente il quinto posto in griglia con la Mercedes.