Qualifiche F1 Gp Silverstone, orario e dove vederle in tv e streaming

Sprint e qualifiche, sabato intenso di Formula 1 dopo la pole di Hamilton di venerdì. Il Gran Premio di Gran Bretagna , nono appuntamento del Mondiale, si appresta ad essere, sul tracciato ddi Silverstone , una gara ricca di emozioni. Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren, sono tutte lì per giocarsela oggi, sabato 4 luglio, nelle qualifiche che ci diranno di più sulla griglia di partenza per la gara di domenica.

Hamilton in casa

La pole di Hamilton nel venerdì di F1 è la prima pole ferrarista in questa stagione, anche se è in formato bonsai e non fa testo per le statistiche. È un buon indizio, comunque, su una Ferrari che rimane bella e impossibile, nel senso dell’inaccessibilità e del mistero: non poteva perdere a Monte Carlo, non poteva vincere a Barcellona, non poteva piazzarsi in pole position, e tutto questo è invece successo.

Orario e dove vedere le qualifiche F1

Le qualifiche di oggi scatteranno alle 17 italiane e saranno trasmesse in diretta su Sky e, solo quest'oggi, anche in chiaro su TV8. Lo streaming sarà fruibile con Sky Go e NOW per abbonati.