Qualifiche F1 Gp Silverstone, orario e dove vederle in tv e streaming
Sprint e qualifiche, sabato intenso di Formula 1 dopo la pole di Hamilton di venerdì. Il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale, si appresta ad essere, sul tracciato ddi Silverstone, una gara ricca di emozioni. Ferrari, Mercedes, Red Bull e McLaren, sono tutte lì per giocarsela oggi, sabato 4 luglio, nelle qualifiche che ci diranno di più sulla griglia di partenza per la gara di domenica.
Hamilton in casa
La pole di Hamilton nel venerdì di F1 è la prima pole ferrarista in questa stagione, anche se è in formato bonsai e non fa testo per le statistiche. È un buon indizio, comunque, su una Ferrari che rimane bella e impossibile, nel senso dell’inaccessibilità e del mistero: non poteva perdere a Monte Carlo, non poteva vincere a Barcellona, non poteva piazzarsi in pole position, e tutto questo è invece successo.
Orario e dove vedere le qualifiche F1
Le qualifiche di oggi scatteranno alle 17 italiane e saranno trasmesse in diretta su Sky e, solo quest'oggi, anche in chiaro su TV8. Lo streaming sarà fruibile con Sky Go e NOW per abbonati.