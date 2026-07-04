F1 diretta Sprint Race Silverstone, tutti gli aggiornamenti della gara LIVE

La Ferrari in pole position per la gara Sprint. A Silverstone sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti. Si tratta della prima pole ferrarista in questa stagione, anche se è in formato bonsai e non fa testo per le statistiche. È un buon indizio, comunque. Subito dietro all'inglese ci sarà Kimi Antonelli, poi Verstappen e Leclerc con Russell solo quinto. Segui tutte le emozioni della Gara Sprint in tempo reale.