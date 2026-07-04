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F1 diretta Sprint Race Silverstone, tutti gli aggiornamenti della gara LIVE © Getty Images

F1 diretta Sprint Race Silverstone, tutti gli aggiornamenti della gara LIVE

La quarta gara Sprint del Mondiale 2026 al via con la Ferrari di Hamilton in pole position davanti a tutti. In prima fila anche Antonelli, poi Verstappen e l'altra Rossa di Leclerc
Simone Zizzari
1 min
Aggiorna

La Ferrari in pole position per la gara Sprint. A Silverstone sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti. Si tratta della prima pole ferrarista in questa stagione, anche se è in formato bonsai e non fa testo per le statistiche. È un buon indizio, comunque. Subito dietro all'inglese ci sarà Kimi Antonelli, poi Verstappen e Leclerc con Russell solo quinto. Segui tutte le emozioni della Gara Sprint in tempo reale.

12:49

Tra poco al via la gara

La temperatura è di 22 gradi, le vetture sono schierate e i piloti, fuori dagli abitacoli, stanno sfruttando gli ultimi minuti per ripassare le strategie con i rispettivi team

12:22

Quando comincia la Gara Sprint

Il semaforo verde della Gara Sprint si accenderà alle ore 13. Si dovranno percorrere 17 giri di pista

12:21

L'analisi del tracciato di Silverstone

La pista è lunga poco più di 5,8 chilometri con 18 curve: è una delle più tecniche del Mondiale. Si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile all'ingresso in curva

Silverstone - Gran Bretagna

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