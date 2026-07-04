F1 diretta Sprint Race Silverstone, tutti gli aggiornamenti della gara LIVE

La Ferrari in pole position per la gara Sprint. A Silverstone sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti. Si tratta della prima pole ferrarista in questa stagione, anche se è in formato bonsai e non fa testo per le statistiche. È un buon indizio, comunque. Subito dietro all'inglese ci sarà Kimi Antonelli, poi Verstappen e Leclerc con Russell solo quinto. Segui tutte le emozioni della Gara Sprint in tempo reale.
12:49
Tra poco al via la gara
La temperatura è di 22 gradi, le vetture sono schierate e i piloti, fuori dagli abitacoli, stanno sfruttando gli ultimi minuti per ripassare le strategie con i rispettivi team
12:22
Quando comincia la Gara Sprint
Il semaforo verde della Gara Sprint si accenderà alle ore 13. Si dovranno percorrere 17 giri di pista
12:21
L'analisi del tracciato di Silverstone
La pista è lunga poco più di 5,8 chilometri con 18 curve: è una delle più tecniche del Mondiale. Si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile all'ingresso in curva
Silverstone - Gran Bretagna