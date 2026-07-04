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sabato 4 luglio 2026
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F1 diretta GP Gran Bretagna: segui le qualifiche a Silverstone LIVE

Poche ore dopo una Sprint carica di emozioni, tocca alla sessione di qualifica con Hamilton e Antonelli i grandi favoriti: aggiornamenti e cronaca in tempo reale
4 min
TagsF1qualificheSilverstone
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La Sprint Race ha regalato grandi emozioni e tanti sorpassi, ma il divertimento non è finito qui. A poche ore dalla 'mini-gara' i piloti tornano subito in pista per le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, sull'iconico e tecnico circuito di SilverstoneHamilton (già in pole nelle qualifiche Sprint) e Antonelli (vincitore della Sprint) si candidano come i favoriti per questa sessione, ma sarà nuovamente una grandissima battaglia. Semaforo verde nella pitlane alle ore 17: segui le qualifiche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:16

I tempi da qualifica a Silverstone: il riferimento dalla Sprint

Nelle qualifiche Sprint il tempo che è valso la pole position a Lewis Hamilton è stato 1:28.376, tempo di riferimento per la sessione che inizierà tra poco. L'asfalto è stato già "gommato" con la mini-gara e le condizioni sono perfette per correre: con molta probabilità si riuscirà anche a far meglio.

16:05

F1, come cambia la classifica dopo la Sprint a Silverstone

Antonelli guadagna su Hamilton e Russell: ecco come cambia la classifica dopo la Sprint Race a Silverstone.

15:55

Leclerc promette: "Sono fiducioso, so cosa cambiare..."

Dopo una Sprint deludente, Leclerc ha sorpreso nelle interviste: "Oggi pomeriggio ho una buona idea di cosa cambiare, se facciamo un passo avanti sono fiducioso che possiamo portarlo anche su altri circuito. Sono fiducioso che andrà meglio, vedremo quanto. A poco a poco troviamo delle cose con cui non mi trovo a mio agio e facciamo dei passi avanti, purtroppo però perdo più di tempo di quanto vorrei".

15:50

Qualifiche a Silverstone: Hamilton e Antonelli i favoriti

Si corre su quello che è probabilmente il tracciato più iconico del calendario, casa del primo Gp di Formula Uno della storia, con curve tecnice e celebri come Copse e Maggots-Becketts. I favoriti sono Hamilton e Antonelli, ma sarà battaglia anche in questa sessione.

15:45

Si torna in pista a Silverstone: tocca alle qualifiche!

Dopo poco più di tre ore si tornerà già in pista a Silverstone, con il tracciato ancora caldo per l'entusiasmante Sprint Race conclusa con il trionfo di Antonelli. Tra poco più di un'ora si accenderà il semaforo verde della pitlane, dando il via alla prima Q1 della sessione. Aggiornamenti, cronaca e tempi in diretta sul corrieredellosport.it

Circuito di Silverstone - Northamptonshire (Inghilterra)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

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