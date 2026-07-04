F1 diretta GP Gran Bretagna: segui le qualifiche a Silverstone LIVE

La Sprint Race ha regalato grandi emozioni e tanti sorpassi, ma il divertimento non è finito qui. A poche ore dalla 'mini-gara' i piloti tornano subito in pista per le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna , sull'iconico e tecnico circuito di Silverstone . Hamilton (già in pole nelle qualifiche Sprint) e Antonelli (vincitore della Sprint) si candidano come i favoriti per questa sessione, ma sarà nuovamente una grandissima battaglia. Semaforo verde nella pitlane alle ore 17 : segui le qualifiche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Nelle qualifiche Sprint il tempo che è valso la pole position a Lewis Hamilton è stato 1:28.376 , tempo di riferimento per la sessione che inizierà tra poco. L'asfalto è stato già "gommato" con la mini-gara e le condizioni sono perfette per correre: con molta probabilità si riuscirà anche a far meglio.

15:55

Leclerc promette: "Sono fiducioso, so cosa cambiare..."

Dopo una Sprint deludente, Leclerc ha sorpreso nelle interviste: "Oggi pomeriggio ho una buona idea di cosa cambiare, se facciamo un passo avanti sono fiducioso che possiamo portarlo anche su altri circuito. Sono fiducioso che andrà meglio, vedremo quanto. A poco a poco troviamo delle cose con cui non mi trovo a mio agio e facciamo dei passi avanti, purtroppo però perdo più di tempo di quanto vorrei".

15:50

Qualifiche a Silverstone: Hamilton e Antonelli i favoriti

Si corre su quello che è probabilmente il tracciato più iconico del calendario, casa del primo Gp di Formula Uno della storia, con curve tecnice e celebri come Copse e Maggots-Becketts. I favoriti sono Hamilton e Antonelli, ma sarà battaglia anche in questa sessione.