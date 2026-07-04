Sorpresa a Silverstone, Antonelli premiato dopo la pole da Okoye dell'Udinese

SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Se Kimi Antonelli ormai non è più una sorpresa nella Formula 1 , di certo in pochi si aspettavano che a premiare il 19enne italiano della Mercedes dopo la pole position conquistata a Silverstone (alla vigilia del Gp di Gran Bretagna) fosse un calciatore dell'Udinese .

Antonelli premiato da Okoye dopo la pole a Silverstone

A consegnare il trofeo al leader della classifica mondiale (che prima aveva intanto già vinto la gara Sprint) è stato infatti Maduka Okoye, 26enne portiere nigeriano che in questi giorni è in vacanza nel Regno Unito. Presto virali le foto della premiazione di Antonelli sui social, dove è molto attivo Okoye (all'Udinese dal 2023, vanta 1,5 milioni di followers su Instagram) che è un grande appassionato di Formula 1.