Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 4 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sorpresa a Silverstone, Antonelli premiato dopo la pole da Okoye dell'Udinese

È stato il portiere nigeriano a consegnare il trofeo al pilota della Mercedes, che ha vinto anche la Sprint e ora punta al Gp di Gran Bretagna: i dettagli
2 min
TagsantonelliOkoyeUdinese

SILVERSTONE (INGHILTERRA) - Se Kimi Antonelli ormai non è più una sorpresa nella Formula 1, di certo in pochi si aspettavano che a premiare il 19enne italiano della Mercedes dopo la pole position conquistata a Silverstone (alla vigilia del Gp di Gran Bretagna) fosse un calciatore dell'Udinese.

 

 

Antonelli premiato da Okoye dopo la pole a Silverstone

A consegnare il trofeo al leader della classifica mondiale (che prima aveva intanto già vinto la gara Sprint) è stato infatti Maduka Okoye, 26enne portiere nigeriano che in questi giorni è in vacanza nel Regno Unito. Presto virali le foto della premiazione di Antonelli sui social, dove è molto attivo Okoye (all'Udinese dal 2023, vanta 1,5 milioni di followers su Instagram) che è un grande appassionato di Formula 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Antonelli da urlo: pole a SilverstoneGp di Gran Bretagna, scoppia il 'caso Lego'

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS