F1, Gp di Gran Bretagna a Silverstone: orario, dove vederlo in tv e in streaming

SILVERSTONE (Gran Bretagna) - Kimi Antonelli parte come il grande favorito sul circuito di Silverstone, nel Gp di Gran Bretagna, nono appuntamento del campionato mondiale 2026 di Formula 1 . Il giovane pilota della Mercedes, reduce dai Gp di Barcellona e Austria con qualche passo falso, è tornato dominatore ieri, vincendo la gara Sprint e aggiudicandosi la pole position in vista del gran premio di oggi pomeriggio. Attenzione però al suo compagno di squadra in Mercedes, George Russell , e alle redivive Ferrari, con Leclerc e Hamilton capaci di mettere a segno secondo e terzo tempo nelle qualifiche.

Il circuito e a che ora si corre

Si corre a Silverstone, su una pista lunga 5,8 chilometri, con curve (10 a destra e 8 a sinistra) e considerata una delle più tecniche e veloci del Circus, con analogie con Monza. Lo storico circuito inglese è presente nel Mondiale della Formula 1 sin dalla prima edizione, nel 1950. Oggi si dovranno percorrere 52 giri per una distanza totale di 306,1 km di gara. Il record sul giro è appannaggio di Max Verstappen con 1'27"097 realizzato nel 2020. Il semaforo verde della partenza della gara è previsto alle 16, ora italiana (le 15 in Inghilterra). Nel 2025 la vittoria del Gp di Gran Bretagna è andata a Norris.

Gran premio di Silverstone, come vederlo in tv e in streaming

Il Gp di Gran Bretagna sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K mentre in streaming si potrà seguire su Now e attraverso l'app SkyGo. La gara sarà trasmessa in replica, in chiaro, alle 19 su TV8 sia in tv che in streaming sul sito della stessa TV8. Repliche previste anche su Sky Sport F1 alle 21 e alle 23.