F1 diretta GP Gran Bretagna: segui la gara a Silverstone LIVE

Si corre su quello che è probabilmente il tracciato più iconico del calendario, casa del primo Gran Premio della storia della F1. È il momento del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, dopo le mille emozioni della Sprint Race e delle qualifiche. Kimi Antonelli davanti a tutti, le Ferrari di Leclerc e Hamilton inseguono, subito dietro c'è Russell. Si spengono i semafori alle ore 16: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:15 Ferrari, strategia di squadra o Leclerc contro Hamilton? Antonelli dalla pole, alle sue spalle le Ferrari di Leclerc e Hamilton. La Rossa ora ragiona: sacrificherà la gara di uno dei due per fare strategia di squadra contro le Mercedes o lascerà i suoi piloti liberi di lottare? Si scoprirà tutto dopo il via. 15:10 Le strategie per la gara: si può fare una singola sosta Dopo gare molto calde a Barcellona e in Austria, che hanno reso necessarie due soste, qui a Silverstone ci si potrà fermare una volta sola: la strategia più quotata è quella del singolo pit-stop, con passaggio da media a dura o viceversa. Possibili anche strategie più aggressive, come una partenza su gomma soft per attaccare sin dai primi giri. Bisognerà aspettare la rimozione delle termocoperte per scoprire le scelte dei team. 15:07 Condizioni meteo ideali per correre: l'analisi Tempo soleggiato e senza possibilità di precipitazioni, con temperature comprese tra i 15°C e i 26°C. L'asfalto dovrebbe raggiungere i 40°C, una temperatura che non andrà ad intaccare sulla durabilità delle gomme. L'unica incognita è il forte vento, che potrebbe costringere i piloti a rallentare i tempi sul giro. Ma escluso questo si correrà nelle migliori condizioni. 14:55 Antonelli: "Non voglio rilassarmi, partirò aggressivo" "Parto in pole, ieri è stata una grande giornata ma oggi si fa sul serio. Devo finire il lavoro. Mentalità? Adesso sono calmo col focus giusto, però partirò aggressivo. Non voglio rilassarmi. Ferrari? Sarà una gara lunga, dobbiamo portare il risultato a casa". Così Antonelli ai microfoni di Sky Sport. 14:51 Antonelli deve difendersi: la classifica prima di Silverstone Grazie alla Sprint Race Antonelli ha guadagnato ancora sui suoi rivali, ma i punti più grandi saranno messi in palio oggi: la classifica aggiornata prima della gara a Silverstone.

14:45 Lo show prima della gara con i mini-kart Lego! Tantissime critiche negli scorsi giorni contro questo evento annunciato già da tempo. Ma alla fine la corsa sui mini-kart fatti con i Lego si è svolta comunque, con anche Hamilton e Verstappen protagonisti dopo le durissime parole in conferenza stampa. Ecco cosa è successo a Silverstone prima della gara, un momento di spensieratezza prima di concentrarsi sul Gran Premio. Formula 1 La corsa Lego della F1, dopo le polemiche ecco lo show a Silverstone! Alla fine Hamilton e Verstappen... 14:40 La griglia di partenza: Antonelli davanti alle Ferrari Poco più di un'ora al via: ecco la griglia di partenza del Gran Premio della Gran Bretagna.

14:35 Silverstone, l'analisi del circuito e i punti di forza della Ferrari Un tracciato tanto iconico quanto tecnico: Silverstone è la casa del primo Gran Premio di Formula Uno della storia e GP di casa per ben cinque piloti (Hamilton, Russell, Norris, Bearman e Lindblad). Nei due lunghi rettilinei la farà da padrone il super-motore Mercedes, ma la Ferrari ha già dimostrato di avere una velocità nettamente superiore nelle tante curve veloci che compongono il circuito, come Copse e Maggots-Becketss.