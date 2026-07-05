Caos in F3, salgono solo in due sul podio! Cosa è successo in una pazza gara a Silverstone

Una grande giornata di motori a Silverstone si apre con una gara pazza . In attesa del grande evento, ovvero il Gran Premio di Formula Uno alle ore 16 , il programma è stato aperto dalla Feature Race di F3 . A trionfare è stato l'italiano Matteo De Palo , ma la gara non ha mai smesso di regalare emozioni e colpi di scena. E il finale sul podio è diventato presto virale...

Sul podio della F3 salgono solo in due: cosa è successo

L'italiano riesce a liberarsi nei primi giri dal caos, mentre dietro di lui incidenti e problemi tecnici rallentano la corsa, che termina dopo un restart e un solo giro lanciato. Alla fine a salire sul podio sono De Palo, il messicano Rivera e lo spagnolo Nael, ma appena arrivati al parco chiuso cambia tutto: Nael viene penalizzato di 10 secondi per aver tagliato una curva durante la gara, una penalità decisamente tardiva che coglie di sorpresa tutti. E il più sorpreso è stato il polacco Gladysz, arrivato quarto e che non era stato avvisato della penalità di Nael. Il polacco dunque va via altrove, mentre la direzione gara si trova costretta a far iniziare i festeggiamenti sul podio senza la presenza del terzo classificato. Alla fine Gladysz arriva di corsa mentre finisce l'inno di Mameli, giusto in tempo per la festa di champagne. Ma l'immagine di solo due piloti sul podio è diventata subito virale, scatenando la curiosità degli appassionati.