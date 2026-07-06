Il GP di Monza è sempre più un successo: altro soldout e ufficiale la Sprint dal 2027

In vista del Gp di Monza della stagione in corso, ACI e Formula 1 hanno siglato un accordo triennale che entrerà in vigore dal 2027 . Nel corso dell’evento ospitato al Teatro alla Scala di Milano, il presidente dell’ACI Geronimo La Russa ha annunciato l’introduzione della Sprint Race, che si disputerà di sabato a partire dalla prossima edizione .

Il Gp di Monza è sold out

Il Gran Premio d’Italia 2026, in programma dal 4 al 6 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza, ha già registrato il sold out per la gara di domenica. Un evento che si prepara ad accogliere oltre 300.000 spettatori. Da segnalare che poco prima del via, sulla griglia di partenza, il tenore Francesco Meli eseguirà l’Inno di Mameli. Durante l'incontro milanese, inoltre, è stato presentato il poster ufficiale del Gran Premio d’Italia 2026, un’opera dell’artista pavese Marco Lodola che fonde tradizione motoristica e linguaggi visivi contemporanei.

Le parole di Domenicali

Collegato da Londra, il presidente e CEO di Formula 1 Stefano Domenicali ha commentato l’accordo raggiunto con ACI, riferendosi anche al recente GP di Gran Bretagna: “Anche nella Formula 1 la cultura è centrale. Ieri a Silverstone c’è stata una grandissima presenza, spero che questo possa far bene anche al GP di Monza. La gara della domenica è sold out, poi abbiamo una Ferrari tornata protagonista, un Kimi Antonelli che rappresenta il nostro Paese: ci sono tutti gli ingredienti per un gran premio importante”.