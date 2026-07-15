Gucci Racing annuncia il suo vicepresidente in vista dello sbarco in F1

Aspettando di debuttare sui circuiti di tutto il mondo nella stagione 2027 della Formula 1 insieme al team Alpine di Flavio Briatore, Gucci sta lavorando per mettere a punto la squadra che si occuperà della divisione racing del brand. Dopo l’annuncio della partnership con la scuderia anglo-francese, siglato a maggio, la Casa di moda italiana ha messo insieme un altro importante tassello comunicando la nomina del vicepresidente di Gucci Racing.

Chi è il vicepresidente di Gucci Racing

La figura scelta per ricoprire questo ruolo è quella di Tancredi Vitale. Entrato in Gucci dopo un’esperienza come managing director nel Venezia Football, Vitale ha un lungo curriculum presso alcuni dei brand sportivi più prestigiosi a livello mondiale, tra cui Kappa, Adidas Y-3 con Yohji Yamamoto, Nike – con un’esperienza di oltre tredici anni a Portland – e Jordan.

Nel suo nuovo ruolo, che ricoprirà a partire dal 1° settembre 2026, Tancredi Vitale lavorerà a stretto contatto con Giovanni Perosino, che continuerà a guidare questa iniziativa strategica come SVP Gucci Racing, mantenendo al contempo le proprie responsabilità di SVP Marketing.

Non solo F1 per Gucci

Quella di Gucci Racing è una fase nuova per l’azienda italiana, la cui prima espressione è costituita proprio dalla partnership con Alpine. L’obiettivo è quello di rappresentare una nuova piattaforma di business ed esperienziale al crocevia tra lusso, sport e cultura. Fondata su valori quali performance, precisione, disciplina ed eccellenza, coinvolgendo nuovi pubblici, rafforzare la propria rilevanza globale ed esplorare nuove forme di espressione per il marchio.

Dopo la Formula 1, infatti, Gucci Racing andrà ad abbracciare anche altre discipline sportive sportivi, tra cui il tennis, gli sport invernali, l’equitazione e altri, creando nuove opportunità per rafforzare il coinvolgimento dei clienti e offrendo loro nuove esperienze. L’esperienza di Vitale sarà fondamentale per lo sviluppo di questa nuova area.