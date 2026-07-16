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Leclerc passa a Kimi il testimone del 'predestinato': "Mi ci rivedo"

Ricaricato dal successo di Silverstone, il pilota della Ferrari sogna un bis nel Gp di Spa, ma intanto tifa Antonelli: "Sarei contento se vincesse"
2 min
Tagsleclercantonelliferrari

C'era una volta un predestinato, ora ce n'è un altro. Charles Leclerc incorona Kimi Antonelli alla vigilia del weekend di Spa, ma ribadisce che la Ferrari cercherà di bissare il successo di Silverstone anche nel Gp del Belgio. Il monegasco intanto però punta forte sul ragazzo italiano.

 

 

"Antonelli? Mi ci rivedo"

Le ultime sfortunate prestazioni di Antonelli hanno riaperto un mondiale piloti di Formula 1 che sembrava già in archivio, restituendo vigore agli inseguitori del giovane bolognese, dal compagno di Mercedes, George Russell, ai rivali della Ferrari, Hamilton e il redivivo Leclerc. Proprio il monegasco nelle interviste che precedono la tre giorni di Spa, ha speso parole al miele per quello che dovrebbe essere un rivale, ma che alla fine somiglia più ad un erede: "Non posso ancora pensare al campionato, prima avrei bisogno di un'altra vittoria, ma sono felice che il lavoro fatto stia dando i suoi frutti. Se la Ferrari non dovesse vincere il Mondiale sarei felice che lo vincesse Kimi, lui ha un entusiasmo pazzesco, mi ci rivedo pensando a quando ho esordito".

 

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