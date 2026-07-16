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"Sinner? No, Leclerc!": la risposta a sorpresa di Antonelli spiazza i tifosi italiani

Il pilota della Mercedes esalta il collega della Ferrari durante una intervista: i dettagli
2 min
Tagsantonellileclercsinner

Kimi Antonelli ha spiazzato tutti. Gli appassionati di Formula 1 e non. Durante un'intervista il giovanissimo pilota italiano della Mercedes si è visto rivolgere una domanda apparentemente semplice: “Chi è lo sportivo italiano più apprezzato in Italia... Sinner?”. La risposta è stata immediata e senza esitazioni: "No, Leclerc. almeno in questo momento". I due, come è noto, si stimano tantissimo. Fuori e dentro la pista.  

Antonelli incorona Leclerc 

Un’affermazione, pronunciata proprio a fianco di Leclerc, che in poche ore ha fatto il giro del web, dividendo e infiammando i tifosi italiani. Da una parte, infatti, c'è chi apprezza la sincerità e la coerenza del ragazzo, cresciuto con il sogno della Formula 1 e con Leclerc come punto di riferimento. Dall’altra parte altri si aspettava un omaggio a Sinner, reduce dalla vittoria bis a Wimbledon e attualmente uno dei simboli più vincenti dello sport azzurro. Antonelli non ha girato intorno alla questione. Ha spiegato con il sorriso di aver sempre seguito la Ferrari e di considerare Leclerc un esempio per il modo in cui guida, per la sua classe e per come affronta la vita in generale. 
 

 

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