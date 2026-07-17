Verstappen il misterioso: le voci sulla McLaren, la clausola con RedBull e le parole criptiche

Qui c’è da capire a che gioco gioca Verstappen, il che non è affatto chiaro. Mettiamo insieme tanti indizi in ordine casuale: c’è un canale di trattativa aperto tra Max e la McLaren; il campione è sotto contratto con Milton Keynes fino al 2028, ma può svincolarsi; non è stato il team papaya a cercarlo ma, al contrario, il management dell’olandese a bussare a Woking (l’informazione ci arriva da fonte autorevole e affidabile); Verstappen si nega a un ragionamento sul tema e risponde con fastidio peloso, così di fatto alimentando la voce; Gianpiero Lambiase, suo attuale ingegnere di macchina, passerà in McLaren nel 2028 o forse prima, se i team si metteranno d’accordo sulla riduzione del gardening. Aggiungiamo che “Verstappen Racing” ha appena preso a bordo il giovanissimo belga Dries van Langendonck (leader F.4 britannica), che fa parte dell’accademia McLaren, ma tale notizia al momento fa solo colore.

Nulla da dire

Insomma, cosa farà Verstappen da grande? Ieri a Spa si è assistito a questo asciuttissimo scambio tra la stampa e Mr. Simpatia. Da settimane si susseguono indiscrezioni sul tuo futuro: puoi darci qualche aggiornamento? «No». Cosa pensi di queste voci? «Nulla». Hai in mente una scadenza? «No, nulla da dire». Quindi pieno impegno con Red Bull nel 2026? «Ripeto, nulla da dire». Intendi restare con Red Bull l’anno prossimo? «Ho già detto che se ci fosse qualcosa di nuovo, vi avviserei io stesso».

Il manager

Dunque non esclude possa esserci qualcosa di nuovo, il che nel caso coinvolgerebbe Piastri (ma c’è una voce su Bearman, che ieri si è detto «lusingato»). Però ripetiamo: non è ancora chiaro se sia in atto una negoziazione seria, o un tentativo dell’olandese di sfruttare la carta McLaren per rinegoziare al rialzo la permanenza in Red Bull. Il manager Raymond Vermeulen ha ribadito che «Max ha un contratto fino al 2028, vorrebbe rispettare gli accordi. Il fatto che esista una clausola di uscita non vuol dire che l’attiveremo». Il pompiere con la tanica di benzina.