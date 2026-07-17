F1 si corre a Spa: orari e dove vedere il weekend del GP del Belgio

Tutto pronto per l'ultima doppietta di gare conscecutive prima della pausa estiva, il teatro è quello iconico, propiziatorio per qualcuno, di Spa-Francorchamps. Leclerc , galvanizzato dalla vittoria nell'ultimo Gp a Silverstone, rimane cauto sulla possibilità di contendersi il titolo con le Frecce d'argento. Hamilton reduce da un weekend paradossale in casa, nel quale si è visto sorpassare per il secondo posto sia in pista che in classifica a causa di un errore di calcolo del team di Maranello all'uscita della safety car; sviste a parte quello di Gran Bretagna è stato un podio che conferma l'ottimo stato di forma del sette volte campione del mondo, sr. Un eroico Kimi Antonelli si è dovuto accontentare di tornare dal Regno Unito senza punti a discapito dell'eroico tentativo di racimolarne anche solo uno a seguito della rottura di una sospensione della sua Mercedes.

Orari e tutte le sessioni del GP del Belgio

Venerdì 17 luglio: ore 13:30 Prove Libere 1; ore 17:00 Prove Libere 2

Sabato 18 luglio: ore 12:30 Prove Libere 3, ore 16:00 Qualifiche

Domenica 19 luglio: ore 15:00 Gara

Dove vedere il weekend di Spa in tv e in streaming

Tutte le sessioni del weekend saranno trasmesse in diretta su SkySport F1 e in streaming su SkyGo e Now. In differita su TV8 sarà possibile vedere le Qualifiche, alle 18:30 di sabato 18 luglio, e la Gara (ore 18:00 di domenica 19 luglio).

Verstappen il più veloce nelle prime prove libere

Max Verstappen ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp del Belgio. Sul tracciato di Spa il pilota della Red Bull con il tempo di 1:47.070 ha preceduto le due Ferrari di Lewis Hamilton (a 145 millesimi) e Charles Leclerc (a 207 millesimi). Sesto crono per il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Oscar Piastri. Si riparte con le FP2 alle 1.