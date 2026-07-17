L'Aston Martin è un disastro, Alonso sconsolato scherza: "Il mio obiettivo è guardare la finale dei Mondiali"

I tanto attesi aggiornamenti della disastrosa Aston Martin di Adrian Newey non hanno portato i miglioramenti sperati, e anzi la monoposto è apparsa ancora più lenta di prima in qualche modo. La prima sessione di prove libere a Spa si è chiusa per l'ennesima volta con tantissimo imbarazzo per il team inglese motorizzato Honda, con la AMR26 lenta, instabile e pericolosa per i piloti stessi.

Aston Martin, ennesimo disastro: i tempi sul giro

Al termine della sessione l'Aston Martin più veloce è stata quella di Lance Stroll, con il 21° tempo in 1:52.808. Un tempo lentissimo, a quasi 6 secondi di distacco da Verstappen (1:47.070) in testa e a 2 secondi da Sainz (1:50.862), il pilota in 20ª posizione. L'altra Aston Martin è stata guidata dal giovane Jak Crawford, che ha chiuso ultimo in 1:53.199.

Alonso triste e ironico: "L'unico obiettivo..."

Una situazione che lascia sconsolato e amaro Fernando Alonso, due volte campione del mondo che a 44 anni sta vivendo su questa terribile monoposto le ultime gare della sua straordinaria carriera. Il pilota spagnolo ha parlato ai microfoni dei giornalisti nel paddock nonostante non abbia preso parte alla sessione, lasciando trasparire tutta la sua delusione con una frase ironica: "Il mio obiettivo per la gara? L'unico che ho è quello di tornare a casa in tempo per guardare la finale dei Mondiali". In questa situazione, infatti, Alonso può consolarsi con la sua Spagna che giocherà la finalissima contro l'Argentina.