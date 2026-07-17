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Antonelli vola nelle seconde libere del Gp del Belgio, perdono terreno le Ferrari

A Spa miglior tempo per l'italiano della Mercedes davanti alla McLaren di Norris e alla Red Bull di Verstappen, mentre Hamilton e Leclerc non brillano come al mattino
2 min
TagsF1antonelliferrari

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Il pomeriggio di Spa ha sorriso a Kimi Antonelli che, dopo  le FP1 in sordina, ha fatto registrare il miglior tempo (1'45"944) nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1.

 

 

Antonelli vola a Spa nelle FP2, quarto Hamilton

Il pilota della Mercedes e leader della classifica mondialie ha preceduto la McLaren di Lando Norris (+0"190) e la Red Bull di un ottimo Max Verstappen (+0"472). L'olandese era stato il più veloce nella prima sessione davanti alle Ferrari, che hanno invece perso qualche posizione rispetto alla mattinata: Lewis Hamilton quarto a +0"747 dall'italiano, mentre Charles Leclerc ha chiuso soltanto undicesimo (+1"524).

 

 

Domani caccia alla pole per il Gp del Belgio

Attardato anche George Russell su Mercedes, che non è riescito ad andare oltre l'ottava piazza. La sessione è stata condizionata dalla bandiera rossa causata dall'incidente di Pierre Gasly nel finale. Domani (sabato 18 luglio) alle ore 12:30 sono previste le FP3, mentre alle ore 16 scatterà la lotta per la pole position con le Qualifiche in vista della gara in calendario domenica (19 luglio).

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