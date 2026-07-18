Qualifiche F1, Gp del Belgio: orario, dove vederle in tv e in streaming
SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) - La corsa al titolo mondiale della Formula 1 riprende in Belgio, dove si disputa il Gran Premio sul circuito di Spa-Francorchamps. Nelle prime libere si è messo in luce Andrea Kimi Antonelli, che cerca di tornare al successo dopo tre gare a digiuno che sono seguite alle sue cinque vittorie consecutive tra marzo e giugno. Oggi è il giorno delle qualifiche per stabilire la pole position e la griglia di partenza in vista della gara di domani. Le Mercedes di Antonelli e Russell, in difficoltà ieri, restano le grandi favorite, ma occhio alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, in ripresa, e alle McLaren di Norris e Piastri.
Qualifiche a Spa: orario, come vederle in tv e in streaming
Le qualifiche per definire la griglia di partenza si correranno oggi, di sabato come di consueto, con la solita formula di Q1, Q2 e Q3: l'orario di inizio è previsto per le ore 16. La lotta per la pole position si potrà vedere in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW o attraverso l'app SkyGo. Domani la gara è in programma alle ore 15. In chiaro è in programma la differita su TV8 alle 18.30.
La classifica mondiale piloti
1. ANTONELLI (Ita, Mercedes) 179; 2. Russell (Gbr, Mercedes) 154; 3. Hamilton (Gbr, Ferrari) 147; 4. Leclerc (Mon, Ferrari) 108; 5. Norris (Gbr, McLaren-Mercedes) 97; 6. Piastri (Aus, McLaren-Mercedes) 82; 7. Verstappen (Ola, Red Bull) 76; 8. Hadjar (Fra, Red Bull) 52; 9. Gasly (Fra, Alpine-Mercedes) 42; 10. Lawson (Nzl, Racing Bulls-Red Bull) 39; 11. Lindblad (Gbr, Racing Bulls-Red Bull) 20; 12. Bearman (Gbr, Haas-Ferrari) e Colapinto (Arg, Alpine-Mercedes) 18; 14. Sainz (Spa, Williams-Mercedes) e Bortoleto (Bra, Audi) 6; 16. Albon (Tha, Williams-Mercedes) 5; 17. Ocon (Fra, Haas-Ferrari) 3; 18. Alonso (Spa, Aston Martin-Honda) 1.