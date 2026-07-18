Qualifiche F1, Gp del Belgio: orario, dove vederle in tv e in streaming

SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) - La corsa al titolo mondiale della Formula 1 riprende in Belgio, dove si disputa il Gran Premio sul circuito di Spa-Francorchamps. Nelle prime libere si è messo in luce Andrea Kimi Antonelli, che cerca di tornare al successo dopo tre gare a digiuno che sono seguite alle sue cinque vittorie consecutive tra marzo e giugno. Oggi è il giorno delle qualifiche per stabilire la pole position e la griglia di partenza in vista della gara di domani. Le Mercedes di Antonelli e Russell, in difficoltà ieri, restano le grandi favorite, ma occhio alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, in ripresa, e alle McLaren di Norris e Piastri.