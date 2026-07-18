Qualifiche F1 diretta Gp Belgio: segui la gara di Leclerc, Hamilton e Antonelli

Cresce l'attesa per il Gp del Belgio , decimo appuntamento del Mondiale 2026 . Sul circuito di Spa-Francorchamps , l' università della Formula 1 , è ancora una volta duello Ferrari-Mercedes per la conquista della pole position . Fari puntati sui due piloti della Rossa : Leclerc , galvanizzato dalla vittoria nell' ultimo Gp a Silverstone , sogna di avvicinarsi ancora alla vetta della classifica piloti. Hamilton, reduce dall'incidente nelle terze prove libere (uscita in curva e ala posteriore danneggiata) vuole invece confermare l'ottimo stato di forma. Segui la diretta della giornata sul sito del Corriere dello Sport - Stadio .

15:10

F1, Gp del Belgio: Antonelli domina nelle FP3

Andrea Kimi si conferma il più veloce anche nella terza sessione di prove libere. Il pilota della Mercedes stampa un tempo di 1'45"990 e, esattamente come nelle FP2, precede la McLaren di Lando Norris (+0"139) e la Red Bull di Max Verstappen (+0"148"). Quarto posto per l'altra Mercedes di George Russell che, pur accusando un ritardo di 0"367, compie un notevole passo in avanti rispetto al venerdì. Lewis Hamilton chiude in quinta posizione a 0"392 da Antonelli ma, come detto, è condizionato dall'incidente nel finale. La Ferrari di Charles Leclerc è immediatamente dietro, sesta a 0"760 davanti alla McLaren di Oscar Piastri.

15:00

Hamilton a muro, Ferrari distrutta in Belgio: corsa contro il tempo per le qualifiche

Il pilota inglese perde il controllo della SF-26 nelle fasi finali della terza sessione di prove libere e finisce nella ghiaia: danni nel posteriore. I DETTAGLI

14:50

Dove vedere il weekend di Spa in tv e in streaming

Tutte le sessioni del weekend saranno trasmesse in diretta su SkySport F1 e in streaming su SkyGo e Now. In differita su TV8 sarà possibile vedere le Qualifiche, alle 18:30 di sabato 18 luglio, e la Gara (ore 15:00 di domenica 19 luglio).

14:45

Qualifiche F1 diretta Gp Belgio: data e orario

Le qualifiche del Gran Premio del Belgio, decimo tappa del Mondiale 2026, sono in programma oggi - sabato 18 luglio - sul prestigioso circuito di Spa-Francorchamps con inizio fissato per le ore 16.

Circuito di Spa-Francorchamps - Stavelot (Belgio)