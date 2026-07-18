Qualifiche F1 diretta Gp Belgio: segui la gara di Leclerc, Hamilton e Antonelli
Cresce l'attesa per il Gp del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026. Sul circuito di Spa-Francorchamps, l'università della Formula 1, è ancora una volta duello Ferrari-Mercedes per la conquista della pole position. Fari puntati sui due piloti della Rossa: Leclerc, galvanizzato dalla vittoria nell'ultimo Gp a Silverstone, sogna di avvicinarsi ancora alla vetta della classifica piloti. Hamilton, reduce dall'incidente nelle terze prove libere (uscita in curva e ala posteriore danneggiata) vuole invece confermare l'ottimo stato di forma. Segui la diretta della giornata sul sito del Corriere dello Sport - Stadio.
15:28
"Hamilton non vincerà il titolo con la Ferrari": l'ex team principal durissimo contro Lewis
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15:23
Momenti frenetici nel box Ferrari: è corsa contro il tempo per Hamilton
Momenti di altissima tensione nel box della Rossa: corsa contro il tempo per i meccanici di Maranello che stanno cercando in tutti i modi di mettere in pista Hamilton per il Q1 dopo l'incidente nella terza sessione di prove libere.
15:20
Mondiale 2026, la classifica piloti
Antonelli in vetta, a +25 su Russell e +32 su Hamilton. Staccato Leclerc.
15:10
F1, Gp del Belgio: Antonelli domina nelle FP3
Andrea Kimi si conferma il più veloce anche nella terza sessione di prove libere. Il pilota della Mercedes stampa un tempo di 1'45"990 e, esattamente come nelle FP2, precede la McLaren di Lando Norris (+0"139) e la Red Bull di Max Verstappen (+0"148"). Quarto posto per l'altra Mercedes di George Russell che, pur accusando un ritardo di 0"367, compie un notevole passo in avanti rispetto al venerdì. Lewis Hamilton chiude in quinta posizione a 0"392 da Antonelli ma, come detto, è condizionato dall'incidente nel finale. La Ferrari di Charles Leclerc è immediatamente dietro, sesta a 0"760 davanti alla McLaren di Oscar Piastri.
15:00
Hamilton a muro, Ferrari distrutta in Belgio: corsa contro il tempo per le qualifiche
Il pilota inglese perde il controllo della SF-26 nelle fasi finali della terza sessione di prove libere e finisce nella ghiaia: danni nel posteriore. I DETTAGLI
14:50
Dove vedere il weekend di Spa in tv e in streaming
Tutte le sessioni del weekend saranno trasmesse in diretta su SkySport F1 e in streaming su SkyGo e Now. In differita su TV8 sarà possibile vedere le Qualifiche, alle 18:30 di sabato 18 luglio, e la Gara (ore 15:00 di domenica 19 luglio).
14:45
Qualifiche F1 diretta Gp Belgio: data e orario
Le qualifiche del Gran Premio del Belgio, decimo tappa del Mondiale 2026, sono in programma oggi - sabato 18 luglio - sul prestigioso circuito di Spa-Francorchamps con inizio fissato per le ore 16.