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Hamilton a muro, Ferrari distrutta in Belgio: corsa contro il tempo per le qualifiche

Il pilota inglese perde il controllo della SF-26 nelle fasi finali della terza sessione di prove libere e finisce nella ghiaia: danni nel posteriore
1 min
Tagshamiltonferrari

Si chiude nel peggiore dei modi la terza sessione di prove libere di Lewis Hamilton a Spa. Il pilota inglese della Ferrari è finito fuori pista nella ghiaia, perdendo il controllo della SF-26 nello stesso punto in cui venerdì era andato a muro Pierre Gasly.

Hamilton, che guaio: incidente nelle libere

Hamilton è riuscito a evitare un impatto ancora più violento, ma la monoposto ha comunque riportato danni importanti nella zona posteriore. L’ala e la gomma posteriore destra sono state danneggiate e, secondo le prime valutazioni, potrebbe rendersi necessaria anche la sostituzione del cambio. Per i meccanici della Ferrari è quindi iniziata una vera e propria corsa contro il tempo. L’obiettivo è rimettere la vettura in condizioni di affrontare le qualifiche, ma l’entità dei danni rende il lavoro particolarmente delicato. Una conclusione amara per Lewis, che aveva completato il programma delle FP3 prima dell’uscita di pista. Ora tutto dipenderà dalla rapidità dell’intervento ai box e dagli eventuali controlli sulla trasmissione della SF-26. La lotta alla pole scatta alle ore 16.

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