F1, Gp del Belgio a Spa: orario, dove vederlo in tv e in streaming

SPA-FRANCORCHAMPS (Belgio) - Kimi Antonelli cerca di rompere l'incantesimo delle ultime tre gare del Mondiale di Formula 1, che l'hanno visto in difficoltà dopo le cinque vittorie di fila conquistate tra marzo e giugno. Sul circuito di Spa, nel Gp del Belgio (decima prova del campionato 2026), il giovane italiano della Mercedes partirà in pole position davanti a Marc Verstappen. Terza in griglia l'altra Mercedes di George Russell, seguita dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton . Più indietro le McLaren: Oscar Piastri è sesto, Lando Norris addirittura 13°.

La classifica mondiale piloti

1. ANTONELLI (Ita, Mercedes) 179; 2. Russell (Gbr, Mercedes) 154; 3. Hamilton (Gbr, Ferrari) 147; 4. Leclerc (Mon, Ferrari) 108; 5. Norris (Gbr, McLaren-Mercedes) 97; 6. Piastri (Aus, McLaren-Mercedes) 82; 7. Verstappen (Ola, Red Bull) 76; 8. Hadjar (Fra, Red Bull) 52; 9. Gasly (Fra, Alpine-Mercedes) 42; 10. Lawson (Nzl, Racing Bulls-Red Bull) 39; 11. Lindblad (Gbr, Racing Bulls-Red Bull) 20; 12. Bearman (Gbr, Haas-Ferrari) e Colapinto (Arg, Alpine-Mercedes) 18; 14. Sainz (Spa, Williams-Mercedes) e Bortoleto (Bra, Audi) 6; 16. Albon (Tha, Williams-Mercedes) 5; 17. Ocon (Fra, Haas-Ferrari) 3; 18. Alonso (Spa, Aston Martin-Honda) 1.

Gp di Spa: orario, come vederlo in tv e in streaming

Il Gran Premio del Belgio partirà oggi, domenica 19 luglio, alle ore 15: la gara sul circuito di Spa (il più lungo del campionato con i suoi 7,004 chilometri) sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K oppure in streaming su Now e attraverso l'app SkyGo. La gara sarà trasmessa in chiaro, ma in differita, alle ore 18 su Tv8 (e in streaming su tv8.it).