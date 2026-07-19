F1 diretta GP Belgio: segui la gara a Spa LIVE

Dopo una sessione di qualifiche esaltante, è tutto pronto per il Gran Premio del Belgio, decima tappa del Mondiale di Formula Uno. Si corre a Spa, il circuito più lungo del calendario che metterà a durissima prova i piloti e le loro monoposto. Ennesimo capolavoro di Antonelli, che scatta dalla pole davanti a Verstappen e Russell. Dietro Leclerc e Hamilton, su un tracciato dove la Ferrari sapeva che avrebbe fatto fatica. Si spengono i semafori alle ore 15: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:30 Giro 13: ancora vicinissime le Ferrari Hamilton incollato a Leclerc, che però non lo lascia mai passare. Lewis chiede in team radio: "Sono più veloce!". 15:28 Giro 12: che rischio tra Hamilton e Leclerc Hamilton e Leclerc vicinissimi a Kemmell, quasi ruota a ruota. Lewis non passa ma non ci sono contatti. Intanto dietro sta volando Norris, ora in sesta posizione dopo essere partito 13°. 15:25 Giro 11: Antonelli vola via Intanto davanti ci siamo persi Kimi Antonelli, che continua a girare forte e si è portato a 2 secondi da Verstappen. 15:24 Giro 10: cinque secondi di penalità a Hamilton! Arriva la decisione degli steward dopo l'incidente iniziale con Russell: cinque secondi di penalità per Hamilton! 15:22 Giro 9: Hamilton passa Piastri Finisce la batteria di Piastri, Hamilton passa e torna quarto: ora Lewis alle spalle del compagno di squadra. Intanto sotto investigazione il contatto di prima. 15:21 Giro 8: si toccano Piastri e Leclerc! Piastri vicinissimo a Leclerc in rettilineo, ma il monegasco non lo lascia passare: i due si toccano alla fine del rettilineo! Vola via un pezzo, non si è ancora capito di chi. 15:19 Giro 7: Verstappen sta volando Giro veloce di Verstappen in 1:50.587, Max si avvicina ad Antonelli: vuole a tutti i costi la vittoria qui in Belgio. 15:17 Giro 6: Verstappen passa Leclerc Troppo forte il motore Ford contro quello Ferrari: sul rettilineo Verstappen passa facilmente Leclerc. 15:15 Giro 5: che sorpasso di Piastri su Hamilton Piastri ripassa ad Eau Rouge, Hamilton sverniciato e che torna in quinta posizione. 15:14 Giro 5: si riparte! Antonelli davanti a Leclerc Rientra la Safety Car, si riparte! Antonelli in testa, Leclerc lo insegue. Hamilton prende subito Piastri, è quarto. 15:12 Giro 4: ancora Safety Car in pista Proseguono le operazioni di rimozione della Mercedes e della ghiaia dalla pista: altro giro di Safety Car. 15:10 Giro 3: nessun danno sulla Ferrari di Hamilton Hamilton continua a chiedere nel team radio per eventuali danni, ma viene rassicurato: non ci sono danni sulla sua SF-26. 15:08 Giro 2: Safety Car in pista, prime curve frenetiche È successo di tutto nelle prime curve: il sorpasso di Verstappen su Antonelli che poi risponde sul rettilineo, quasi dal nulla spunta Leclerc che prende Max e diventa secondo. Poi dietro si toccano Russell e Hamilton, che stavano andando sulla stessa traiettoria. Testacoda di George che finisce sulla gara ed è fuori: colpo di scena incredibile per il Mondiale! 15:05 Giro 1: Verstappen passa ad Eau Rouge! Russell fuori! Colpo di scena incredibile nelle prime curve: Verstappen passa ad Eau Rouge, Antonelli ritorna davanti nel rettilineo, dietro spunta Leclerc che è secondo! E ancora più dietro si toccano Hamilton e Russell, con quest'ultimo che è fuori! Subito Safety Car! 15:04 +++ SI PARTE! Ottima partenza per Antonelli! +++ Inizia il Gran Premio del Belgio! Antonelli scappa via, Verstappen insegue. 15:03 +++ Sta iniziando a piovere! +++ Colpo di scena: durante il giro di ricognizione inizia a piovere! Pioggia leggera per il momento! 15:00 Inizia il giro di formazione! Warm-up lap, al termine ci sarà la partenza. Attesa alle stelle! 14:56 Via le termocoperte, tutti su gomma media! Scelta condivisa da tutti i piloti nelle prime posizioni: si parte sulla gomma media. Qualche eccezione nelle retrovie, Norris (penalizzato in 13esima posizione) ci prova con la gomma dura. 14:47 Inno nazionale in pista, meno di un quarto d'ora al via Show in pista con l'inno del Belgio, poi i piloti e i meccanici tornano ad occuparsi delle monoposto per le ultimissime modifiche: meno di un quarto d'ora al via! 14:41 Vasseur: "Non penso pioverà" "Non penso che pioverà, ma finora non sono stato molto bravo con le previsioni... Obiettivo? Fare il meglio possibile, sarà una grande battaglia qui a Spa. Una sola sosta? Vediamo, qui è un po' una via di mezzo...". Così Vasseur nel pre-gara dalla griglia di partenza. 14:39 Sempre più nuvole sul circuito, attenzione alla pioggia! Si vedono sempre più nuvole sopra le curve di Spa, si alzano drasticamente le probabilità di pioggia: attenzione al fattore meteo che può cambiare tutto e trasformare completamente la gara. 14:32 Piloti in griglia, attenzione al meteo Ora tutti i piloti si sono disposti in griglia di partenza, quando manca mezz'ora allo spegnimento dei semafori. Attenzione al meteo: tante nuvole sul circuito, asfalto a soli 31°C. 14:29 Terminano le prove di partenza, Ferrari e Red Bull le migliori Le monoposto si vanno ora a posizionare in griglia, finiti i 'test' a lato del primo rettilineo. Ferrari e Red Bull con grandi partenze, subito a mostrare i muscoli per avvisare che lotteranno sin dallo spegnimento dei semafori. Pattina un po' la Mercedes, Kimi Antonelli dovrà stare attento. 14:25 Le strategie: un solo stop l'idea più quotata L'ipotesi più quotata per la gara di oggi è quella di un singolo pit-stop: partenza su soft o media e poi un unico stint finale su gomma dura. Tanto graining su questo tracciato però, potrebbero essere necessarie anche due soste! 14:23 Partenza incredibile di Hamilton Test di partenza a fionda di Hamilton: l'inglese vola, con una partenza del genere potrebbe puntare alle prime posizioni! 14:22 Ottimo test di partenza per Antonelli I piloti approfittano per provare le partenze prima di scendere in pista. Ottima quella di Kimi, che dovrà partire benissimo oggi visto che al suo fianco avrà Verstappen. 14:20 Ci siamo, le monoposto escono dai box e semaforo verde in pitlane Monoposto fuori dai rispettivi box, semaforo verde in pitlane: inizia il giro di posizionamento, un po' di riscaldamento per i piloti prima di prendere le rispettive caselle sulla griglia di partenza. 14:05 Antonelli vola: è a caccia di riscatto dopo le ultime delusioni Barcellona, Austria e Gran Bretagna, tre Gran Premi deludenti per Kimi Antonelli che vuole riscattarsi: vuole tornare alla vittoria e tornare a guadagnare punti sui suoi inseguitori in classifica.

14:02 Ultime modifiche nei box, meno di un'ora al via C'è fermento nel paddock, meccanici occupati nelle ultime modifiche alle monoposto prima che queste si vadano a posizionare sulla griglia di partenza: meno di un'ora al GP del Belgio! 13:55 Il "giallo" bandiera gialla: cosa è successo a Leclerc Leclerc alza il piede vedendo una bandiera gialla nella Q3, una mossa che gli costa una posizione davanti a Russell. Poi lo sfogo durante le interviste, visto che la bandiera era per la corsia dei box: ecco cosa è successo. Leggi l'articolo di Fulvio Solms. 13:50 Verstappen ci prova: vuole la vittoria dopo le tante polemiche Tra voci sul suo futuro, incertezze e l'apparente rottura con Red Bull, complici gli ultimi due sfortunati Gran Premi, Max Verstappen si presenta in prima fila accanto ad Antonelli nella gara di oggi: l'olandese vuole tornare a vincere. Il team ha fatto tutto il possibile per metterlo nelle migliori condizioni, con il compagno di squadra Hadjar che gli ha regalato due importanti scie durante la Q3, per arrivare al secondo posto. 13:47 Tutti contro Kimi: la situazione della classifica Ecco la classifica aggiornata prima del GP del Belgio:

13:44 La Ferrari dovrà lottare: Rossa in difficoltà a Spa I lunghi rettilinei di Spa non favoriscono la Ferrari, in difficoltà sin dal venerdì su questo tracciato e che è riuscita a strappare il 4° e 5° posto in griglia solo grazie alla penalità di Norris. Leclerc e Hamilton dovranno lottare, ma i motori Mercedes e Ford hanno già dimostrato i loro muscoli nella sessione di qualifica. 13:40 GP Belgio, la griglia di partenza completa Ecco la griglia di partenza che scatterà quando si spegneranno i semafori alle ore 15:

13:36 Antonelli vola: sesta pole ed eguaglia Ascari! Dopo tre Gran Premi deludenti che hanno visto ridursi il suo vantaggio in testa alla classifica, Kimi Antonelli è tornato a fare la voce grossa a Spa: pole da urlo, la sua sesta in carriera con cui eguaglia il record italiano di Ascari nel 1953! 13:34 Si corre a Spa, il circuito più lungo del calendario Con i suoi 7.004km, il circuito di Spa è il più lungo del calendario. Solo 44 giri per completare la gara, tra curve veloci e tecniche con due grandi rettilinei dove è il motore a fare la differenza: il primo dopo la celeberrima Eau Rouge e il secondo nel tratto finale prima dell'ultimo tornante.