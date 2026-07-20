Mai senza Kimi, perché Antonelli non è scomparso

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In Belgio torna Kimi. Ma Antonelli non era mai scomparso. La Formula Uno non può fare a meno di lui. Perché la complessità delle attuali monoposto è tale da richiedere conoscenze più vicine all’elettronica che alla meccanica. Con qualche eccezione a partire da un Max
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