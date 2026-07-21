Antonelli o la Ferrari, Valentino Rossi sceglie: "Io tifo Kimi, ecco perché"
Valentino Rossi non ha dubbi: tra la Ferrari e Kimi Antonelli alla guida della Mercedes lui sceglie di tifare il secondo. Sì, il pilota italiano, che fino ad ora nel mondiale di F1 ha già conquistato sei volte il primo gradino del podio, per Valentino batte la scuderia di Maranello. Entrano in gioco affetti e amicizia e la scelta non potrebbe essere diversa: "Potete immaginare cosa rappresenti la Ferrari in Italia, è come una religione, ma io sono soprattutto un tifoso dei piloti e per questo adesso faccio il tifo per Kimi", ha confessato in un'intervista rilasciata a Sky.
Valentino Rossi tifa Antonelli
"È un talento straordinario, ha tantissima velocità e in Italia non abbiamo mai avuto un pilota capace di vincere il Mondiale F1 negli ultimi 70 anni. Per questo sarebbe qualcosa di davvero speciale", ha aggiunto Valentino, che con Kimi condivide un'amicizia che risale a prima del debutto in F1 di Antonelli. È infatti noto che il pilota Mercedes e Rossi passino tempo insieme durante la sosta invernale, con svariate visite al Ranch e con sessioni di allenamento condivise al simulatore iRacing. Ecco spiegato il tifo di VR per il suo amico.