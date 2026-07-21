Antonelli o la Ferrari, Valentino Rossi sceglie: "Io tifo Kimi, ecco perché"

Valentino Rossi non ha dubbi: tra la Ferrari e Kimi Antonelli alla guida della Mercedes lui sceglie di tifare il secondo. Sì, il pilota italiano, che fino ad ora nel mondiale di F1 ha già conquistato sei volte il primo gradino del podio, per Valentino batte la scuderia di Maranello. Entrano in gioco affetti e amicizia e la scelta non potrebbe essere diversa: "Potete immaginare cosa rappresenti la Ferrari in Italia, è come una religione, ma io sono soprattutto un tifoso dei piloti e per questo adesso faccio il tifo per Kimi", ha confessato in un'intervista rilasciata a Sky.