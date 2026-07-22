Ivan Capelli esclusivo: “Antonelli, occhio alle Ferrari!”

La vittoria di Kimi Antonelli a Spa ha rafforzato la leadership del bolognese in una Formula 1 che in questa prima parte di stagione, ha fatto sorridere l’Italia anche grazie ad una Ferrari competitiva e vincente sia con Lewis Hamilton che con Charles Leclerc. Una stagione che ha anche spaccato in due gli appassionati per via delle novità regolamentari, ma che sta regalando gare più imprevedibili rispetto agli ultimi anni.