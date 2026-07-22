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Ivan Capelli esclusivo: “Antonelli, occhio alle Ferrari!” © EPA

Ivan Capelli esclusivo: “Antonelli, occhio alle Ferrari!”

Ex pilota di Formula 1 e da anni volto e voce di Sky Sport, parla del Mondiale subito dopo il GP di Spa
Alessandro Di Moro
1 min

La vittoria di Kimi Antonelli a Spa ha rafforzato la leadership del bolognese in una Formula 1 che in questa prima parte di stagione, ha fatto sorridere l’Italia anche grazie ad una Ferrari competitiva e vincente sia con Lewis Hamilton che con Charles Leclerc. Una stagione che ha anche spaccato in due gli appassionati per via delle novità regolamentari, ma che sta regalando gare più imprevedibili rispetto agli ultimi anni.

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