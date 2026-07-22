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Vasseur, fiducia ritrovata verso l'Ungheria: "Leclerc e Hamilton super motivati. Serve attenzione ai dettagli"© Getty Images

Vasseur, fiducia ritrovata verso l'Ungheria: "Leclerc e Hamilton super motivati. Serve attenzione ai dettagli"

Il team principal di Maranello di nuovo con il sorriso dopo i risultati di Silvertsone e Spa: "Ma ogni gara ha una storia a sé"
2 min
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BUDAPEST (Ungheria) - La Ferrari si appresta a correre il Gp d'Ungheria, in programma nel prossimo fine settimana, con rinnovate speranze dopo le confortanti prestazioni a Silverstone e a Spa: "Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra - le parole di Fred Vasseur, team principal della Ferrari - questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni gran premio rappresenta una storia a sé. Sulla carta l'Hungaroring potrebbe adattarsi un po’ meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ma questo da solo non garantisce nulla".

 

La spinta di Vasseur

Vasseur evita di lasciarsi trasportare dagli eccessivi in vista della gara dell'Hungaroring, undicesima prova del Mondiale 2026: "Come sempre, sarà l’esecuzione a fare la differenza: dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare. Abbiamo una squadra affiatata, due piloti super motivati e sappiamo di poter contare sul supporto di tutti i nostri tifosi: l’obiettivo è continuare per la nostra strada, lavorando bene fin dal venerdì per metterci nelle migliori condizioni in vista di qualifica e gara".

 

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