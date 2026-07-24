Kimi Antonelli e Giovanni Minardi, una causa milionaria: cosa è successo dopo l'ingresso in F1

Ribellarsi alla figura del padre, secondo Freud, è una metafora che indica il processo di emancipazione emotiva dell’uomo. Finire ai ferri corti con il proprio mentore per beghe contrattuali, invece, è una dinamica molto più terrena che ha poco a che fare con dinamiche genitoriali e prospettive di crescita. Da tempo, ormai, il fenomeno Antonelli ha tagliato i ponti con Giovanni Minardi, il manager che lo ha scoperto quando aveva appena otto anni parlando di lui come «di un talento naturale impossibile da non vedere». A Minardi sono bastate due curve in una gara di kart per innamorarsi sportivamente del piccolo Kimi, una folgorazione oggi comune a tanti italiani che di domenica in domenica stanno apprezzando le tante sfaccettature della sua stoffa. Ma quello che non è mai emerso nelle cronache è che il legame tra Antonelli e Minardi, all’apparenza profondo e inscalfibile, si è interrotto bruscamente nel momento in cui il pilota ha compiuto il vero salto interno alla Mercedes, avviando la sua carriera in Formula 1. Sotto il profilo contrattuale e non solo. Solitamente le grandi scuderie chiedono ai giovani piloti sui quali investono di mollare agenti o rappresentati di qualsiasi genere per avere il controllo diretto sui loro diritti d’immagine, sui rapporti con la stampa e sugli accordi di sponsorizzazione. Antonelli avrebbe dunque receduto unilateralmente l’accordo con Minardi, che per tutta risposta lo ha portato in tribunale.