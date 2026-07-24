Formula 1, prove libere Gp Ungheria: orario e dove vederle in tv e in streaming
Il Mondiale di Formula 1 torna in pista con il Gran Premio d'Ungheria. Sul tracciato dell'Hungaroring si alza il sipario sul weekend di gara con le prime sessioni di prove libere, in vista della corsa in programma domenica 26 luglio. Si riparte dal bellissimo successo di Kimi Antonelli a Spa, dove il giovane italiano ha conquistato la vittoria davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Riflettori puntati anche su Lewis Hamilton: dopo il quarto posto ottenuto in Belgio, il sette volte campione del mondo è chiamato a una pronta reazione per non perdere ulteriore terreno nella lotta iridata, con Antonelli che si presenta in Ungheria forte di un vantaggio di 50 punti in classifica.
Prove libere Formula 1 Ungheria: gli orari
Le prove libere del Gran Premio d'Ungheria apriranno oggi, venerdì 24 luglio, il weekend dell'Hungaroring. La prima sessione scatterà alle 13.30, mentre le monoposto torneranno in pista alle 17 per la seconda ora di lavoro. Saranno le prime indicazioni utili per comprendere i valori in campo su un circuito che, almeno sulla carta, potrebbe esaltare le caratteristiche della Ferrari. La scuderia di Maranello punta a inserirsi nella lotta per la vittoria e a confermare i segnali positivi arrivati nell'ultimo appuntamento di Spa.
Dove vedere le prove libere di Formula 1 in tv e in streaming
Le prove libere del Gran Premio d'Ungheria saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire entrambe le sessioni anche in streaming tramite Sky Go e NowTv, per non perdere i primi riscontri del weekend dell'Hungaroring.