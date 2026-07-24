Formula 1, prove libere Gp Ungheria: orario e dove vederle in tv e in streaming

Il Mondiale di Formula 1 torna in pista con il Gran Premio d'Ungheria. Sul tracciato dell'Hungaroring si alza il sipario sul weekend di gara con le prime sessioni di prove libere, in vista della corsa in programma domenica 26 luglio. Si riparte dal bellissimo successo di Kimi Antonelli a Spa, dove il giovane italiano ha conquistato la vittoria davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Riflettori puntati anche su Lewis Hamilton: dopo il quarto posto ottenuto in Belgio, il sette volte campione del mondo è chiamato a una pronta reazione per non perdere ulteriore terreno nella lotta iridata, con Antonelli che si presenta in Ungheria forte di un vantaggio di 50 punti in classifica.