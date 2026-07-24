La Formula 1 riaccende i motori all'Hungaroring con la prima giornata del Gran Premio d'Ungheria , appuntamento che apre un weekend fondamentale nella corsa al titolo mondiale. La prima sessione delle prove libere si è conclusa con la Ferrari che conferma la crescita degli ultimi tempi: il tempo migliore è di Charles Leclerc (condizionato nel finale di sessione da un problema alla sua SF-26). Alle spalle del monegasco la Red Bull di Max Verstappen a +0.484, seguito dall'altra Ferrari di Lewis Hamilton a +0.543. Solo quinto tempo per la Mercedes di George Russell, preceduto dall'altra Red Bull di Isack Hadjar. Mattinata di pausa per Kimi Antonelli, rimasto ai box mentre sulla sua vettura è salito il giovane danese Frederik Vesti che ha ottenuto il settimo tempo. Indietro anche le McLaren, con il campione del Mondo Lando Norris 11° a quasi 2 secondi mentre al posto di Oscar Piastri è sceso in posta il giovane italiano Leonardo Fornaroli che ha chiuso con il 16° tempo a 2"8 da Leclerc. Il weekend proseguirà stasera con la seconda sessione di prove libere (17) mentre domani, sabato 25 luglio, occhi puntati sulla terza sessione di libere (12.30) e le qualifiche (16), mentre domenica alle 15 scatterà il Gran Premio, l'ultimo prima della pausa estiva.

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Il leader del Mondiale è Andrea Kimi Antonelli, a +45 sulla Ferrari di Lewis Hamilton e a +50 sul compagno di squadra George Russell.

La prima macchina in pista è la Haas del rookie Hirakawa. Sul tracciato anche le Ferrari di Leclerc e di Hamilton.

Charles migliora ancora ed è primo con il crono di 1’20″287. Secondo Hamilton a 0″326, terzo Verstappen a 0″501, quarto Russell a 0″904. Norris occupa la quinta posizione a 1″500, mentre Fornaroli è settimo a 1″603. Tutti i piloti girano con gomme medie.

George e Lando in pista con gomme soft: sarà time-attack per i due britannici che simulano lo scenario della qualifica.

Il monegasco della Ferrari è scatenato e con un super giro rifila mezzo secondo di distacco a Verstappen, riprendendosi il primo posto in 1:19.075.

Il canadese dell'Aston Martin è fermo, in uscita da curva 5: problema alla sospensione della posteriore sinistra e cedimento strutturale. Bandiera rossa all'Hungaroring.

George non è per niente contento della sua Mercedes: nel box stanno intervenendo in maniera importante sulla vettura.

13:13

Occhio alla McLaren

Il settimo posto di Spa non racconta tutta la storia. In Belgio si è visto probabilmente il miglior Lando Norris della stagione: il pilota della McLaren aveva conquistato un ottimo terzo posto in qualifica, poi trasformato in 13ª posizione in griglia dalla penalità di dieci posizioni. In gara, però, Norris è stato autore di una rimonta convincente, recuperando fino al settimo posto e mostrando un passo che gli avrebbe consentito di lottare per il podio senza la penalizzazione.

13:00

Hamilton super in Ungheria

Per Lewis Hamilton l'Hungaroring è quasi un giardino di casa. Il britannico vanta numeri straordinari sul tracciato ungherese, dove ha conquistato 9 pole position, 8 vittorie e 12 podi, più di qualsiasi altro pilota nella storia del Gran Premio. Un feeling speciale con una pista che, ancora una volta, potrebbe rivelarsi il palcoscenico ideale per puntare al successo con la Ferrari.