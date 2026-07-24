Gp Ungheria diretta prove libere 1: il più veloce è Leclerc, Hamilton terzo LIVE
La Formula 1 riaccende i motori all'Hungaroring con la prima giornata del Gran Premio d'Ungheria, appuntamento che apre un weekend fondamentale nella corsa al titolo mondiale. La prima sessione delle prove libere si è conclusa con la Ferrari che conferma la crescita degli ultimi tempi: il tempo migliore è di Charles Leclerc (condizionato nel finale di sessione da un problema alla sua SF-26). Alle spalle del monegasco la Red Bull di Max Verstappen a +0.484, seguito dall'altra Ferrari di Lewis Hamilton a +0.543. Solo quinto tempo per la Mercedes di George Russell, preceduto dall'altra Red Bull di Isack Hadjar. Mattinata di pausa per Kimi Antonelli, rimasto ai box mentre sulla sua vettura è salito il giovane danese Frederik Vesti che ha ottenuto il settimo tempo. Indietro anche le McLaren, con il campione del Mondo Lando Norris 11° a quasi 2 secondi mentre al posto di Oscar Piastri è sceso in posta il giovane italiano Leonardo Fornaroli che ha chiuso con il 16° tempo a 2"8 da Leclerc. Il weekend proseguirà stasera con la seconda sessione di prove libere (17) mentre domani, sabato 25 luglio, occhi puntati sulla terza sessione di libere (12.30) e le qualifiche (16), mentre domenica alle 15 scatterà il Gran Premio, l'ultimo prima della pausa estiva.
15:20
Ferrari, le statistiche
15:10
Vasseur, fiducia ritrovata verso l'Ungheria: "Leclerc e Hamilton super motivati. Serve attenzione ai dettagli"
Il team principal di Maranello di nuovo con il sorriso dopo i risultati di Silvertsone e Spa: "Ma ogni gara ha una storia a sé". LEGGI TUTTO
15:00
Formula 1, la classifica costruttori
14:50
Formula 1, la classifica piloti
Il leader del Mondiale è Andrea Kimi Antonelli, a +45 sulla Ferrari di Lewis Hamilton e a +50 sul compagno di squadra George Russell.
14:45
Attesa per la FP2
Archiviata la FP1 con il miglior tempo di Leclerc, cresce ora l'attesa per la seconda sessione di prove libere: si torna in pista alle 17.
14:37
FP1, l'ordine dei tempi aggiornato
14:31
+++ Finisce la FP1, il tempo migliore è di Leclerc +++
Terminata la prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria: il migliore è Leclerc, con il tempo di 1:19:075, condizionato da un problema alla sua monoposto nel finale di sessione. Secondo posto per Verstappen, terzo Hamilton.
14:26
Hamilton scatenato, sessione terminata per Leclerc
Lewis gira forte nella simulazione sul passo gara, sul piede dell’1’24” basso. Sessione conclusa invece in anticipo per Charles. Monegasco a colloquio con i meccanici Ferrari per capire cosa sia successo alla sua SF-26.
14:24
Problema per Leclerc, simulazione passo gara per Hamilton
Il monegasco lascia la monoposto nella zona della pesa: problema alla macchina, meccanici al lavoro per recuperare la vettura. Nel frattempo Hamilton simula il passo gara in 1’24″064.
14:23
Bandiera gialla
Super bloccaggio per la Williams: si ferma l'ex Ferrari Sainz.
14:22
Russell infuriato: nessun feeling con la monoposto
George non è per niente contento della sua Mercedes: nel box stanno intervenendo in maniera importante sulla vettura.
14:21
Verstappen in simulazione gara, errore per Fornaroli
Simulazione gara iniziata per il campione della Red Bull. Errore intanto, con le gomme soft, per Fornaroli: il lombardo, 16° con la McLaren, va lungo in curva 1.
14:18
Russell ai box, ecco Hamilton
George torna in pista con gomme soft per poi tornare ai box mentre Lewis si rilancia sul circuito dell'Hungaroring.
14:14
Si torna a girare
Pit-lane aperta: si riparte quando mancano 16′ al termine.
14:11
FP1, i tempi aggiornati
1 Charles Leclerc Ferrari 1:19.075 4
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.484 2
3 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 2
4 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.922 3
5 George Russell Mercedes +0.991 3
6 Gabriel Bortoleto Audi +1.285 6
7 Nico Hülkenberg Audi +1.548 5
8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.685 3
9 Liam Lawson Racing Bulls +1.791 4
10 Lando Norris McLaren +1.949 3
11 Alexander Albon Williams +2.744 3
12 Leonardo Fornaroli McLaren +2.815 5
13 Frederik Vesti Mercedes +2.939 2
14 Sergio Pérez Cadillac +3.014 2
15 Paul Aron Alpine +3.093 4
16 Esteban Ocon Haas F1 Team +3.173 4
17 Pierre Gasly Alpine +3.619 4
18 Colton Herta Cadillac +4.043 2
19 Fernando Alonso Aston Martin +4.144 2
20 Lance Stroll Aston Martin - 3
21 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +4.565 4
22 Carlos Sainz Williams +4.659 3
14:08
Bandiera rossa, c'è Stroll out
Il canadese dell'Aston Martin è fermo, in uscita da curva 5: problema alla sospensione della posteriore sinistra e cedimento strutturale. Bandiera rossa all'Hungaroring.
14:05
Leclerc scatenato: Charles torna in vetta
Il monegasco della Ferrari è scatenato e con un super giro rifila mezzo secondo di distacco a Verstappen, riprendendosi il primo posto in 1:19.075.
14:02
Verstappen torna primo
Gomma rossa per Verstappen che torna in vetta girando in 1:19.559 e precedendo Russell di ben 0″507.
13:56
Ferrari al lavoro alla ricerca dell'assetto migliore
Le Rosse stanno cercando di capire dove migliorare, al netto delle condizioni della pista. Testata, sulla vettura di Leclerc, la nuova ala macarena Evo. Hamilton invece si lamenta per la monoposta che scivola con una certa frequenza.
13:58
Russell e Norris con gomme soft
George e Lando in pista con gomme soft: sarà time-attack per i due britannici che simulano lo scenario della qualifica.
13:52
FP1, l'ordine dei tempi aggiornato
1 Charles Leclerc Ferrari 1:20.287
2 Lewis Hamilton Ferrari +0.326
3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.501
4 George Russell Mercedes +0.556
5 Liam Lawson Racing Bulls +1.170
6 Nico Hülkenberg Audi +1.217
7 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.332
8 Lando Norris McLaren +1.500
9 Leonardo Fornaroli McLaren +1.603
10 Gabriel Bortoleto Audi +1.893
11 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.287
12 Pierre Gasly Alpine +2.407
13 Fernando Alonso Aston Martin +2.932
14 Lance Stroll Aston Martin +3.184
15 Paul Aron Alpine +3.300
16 Sergio Pérez Cadillac +3.361
17 Alexander Albon Williams +3.391
18 Carlos Sainz Williams +3.447
19 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +3.932
20 Colton Herta Cadillac +4.556
21 Frederik Vesti Mercedes +5.090
22 Isack Hadjar Red Bull Racing +8.102
13:48
Leclerc si rilancia e torna in vetta
Charles migliora ancora ed è primo con il crono di 1’20″287. Secondo Hamilton a 0″326, terzo Verstappen a 0″501, quarto Russell a 0″904. Norris occupa la quinta posizione a 1″500, mentre Fornaroli è settimo a 1″603. Tutti i piloti girano con gomme medie.
13:44
Verstappen vola al primo posto, Fornaroli c'è
Il campione della Red Bull si porta davanti a in 1’20″788, precedendo Leclerc di 96 millesimi. Ottima la performance di Fornaroli che, con gomme medie, è quarto a 1″296 davanti a Norris. Intanto Hamilton si rilancia: Lewis terzo a 0″277 dal crono di Max.
13:42
Hamilton sesto, Alonso settimo
Lewis occupa attualmente il sesto posto provvisorio, a 1″598 da Leclerc. Dietro l'inglese c'è l'Aston Martin di Alonso, settimo a 2″335 con gomme hard.
13:39
Leclerc migliora e si riporta in testa
Charles si lancia per un nuovo giro e migliora in 1’20″884, rifilando 1″172 a Russell. Terzo Fornaroli con la McLaren (1:22.084).
13:36
Leclerc in testa, Russell poi mette la freccia
Il monegasco è momentaneamente primo in 1:22.705, superato dal britannico della Mercedes (1:22.056).
13:33
FP1 al via, Hirakawa in pista
La prima macchina in pista è la Haas del rookie Hirakawa. Sul tracciato anche le Ferrari di Leclerc e di Hamilton.
13:30
+++ Al via il weekend del Gp d'Ungheria: si parte con la FP1 +++
Iniziano le prime prove libere del Gp d'Ungheria!
13:25
Gp d'Ungheria, al via le prime prove libere
Pochi minuti d'attesa e si alzerà il sipario sulle prime prove libere del Gran Premio d'Ungheria sul circuito dell'Hungaroring.
13:15
Antonelli out, cinque rookie protagonisti nelle prime prove libere
Sono cinque gli esordienti nelle FP1 sul circuito dell'Hungaroring: Leonardo Fornaroli con la McLaren al posto di Oscar Piastri; Frederik Vesti con la Mercedes al posto di Kimi Antonelli; Paul Aron con l’Alpine al posto di Franco Colapinto; Ryo Hirakawa con la Haas al posto di Oliver Bearman; Colton Herta con la Cadillac al posto di Valtteri Bottas.
13:13
Occhio alla McLaren
Il settimo posto di Spa non racconta tutta la storia. In Belgio si è visto probabilmente il miglior Lando Norris della stagione: il pilota della McLaren aveva conquistato un ottimo terzo posto in qualifica, poi trasformato in 13ª posizione in griglia dalla penalità di dieci posizioni. In gara, però, Norris è stato autore di una rimonta convincente, recuperando fino al settimo posto e mostrando un passo che gli avrebbe consentito di lottare per il podio senza la penalizzazione.
13:00
Hamilton super in Ungheria
Per Lewis Hamilton l'Hungaroring è quasi un giardino di casa. Il britannico vanta numeri straordinari sul tracciato ungherese, dove ha conquistato 9 pole position, 8 vittorie e 12 podi, più di qualsiasi altro pilota nella storia del Gran Premio. Un feeling speciale con una pista che, ancora una volta, potrebbe rivelarsi il palcoscenico ideale per puntare al successo con la Ferrari.
12:45
Formula 1, si accendono i motori
Dopo Spa ecco l’Ungheria: il via alle prove libere alle ore 13:30. Primi giri sul circuito per testare la forza delle monoposto.