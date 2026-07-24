La prima giornata del weekend del Gran Premio d'Ungheria sul tecnico e veloce Hungaroring si chiude con il dominio della Ferrari! Buonissime indicazioni per la 'Rossa', che dopo la FP1 chiude davanti a tutti anche la FP2 , con Hamilton il più veloce davanti a Leclerc , staccando poi tutti gli altri. Lontanissimo e in difficoltà Antonelli , solo 13° e che ha lamentato problemi al bilanciamento della sua Mercedes.

18:01

+++ Termina la FP2, dominio Ferrari con Hamilton davanti a Leclerc +++

Cala il sipario sulla seconda sessione di prove libere che ha visto la Ferrari dominare: Hamilton il più veloce in 1:18.729, seguito da Leclerc a poco più di un decimo. Lontanissimi gli altri, con Norris, Verstappen e Russell a completare la top5. E lontanissimo Antonelli, solo 13° e in difficoltà per tutta la sessione.

17:56

Leclerc sorpassa Russell!

Sono solo prove libere, ma Leclerc regala spettacolo con un sorpasso su Russell! L'inglese non ha ceduto ma alla fine ha dovuto arrendersi alla staccata del monegasco.

17:54

Antonelli continua a provare il passo gara

Restano solo 6 minuti in questa FP2, Antonelli continua solo a provare il suo passo gara e non il giro veloce.

17:45

Hamilton vola in testa!

Spinge Hamilton e segna il nuovo giro veloce: 1:18.729 per battere Leclerc, è solo lotta Ferrari in questa sessione.

17:43

Antonelli crolla in dodicesima posizione

In grandissima difficoltà Antonelli, che con il suo 1:20.693 crolla in dodicesima posizione quando manca poco più di un quarto d'ora alla fine della FP2.

17:41

Leclerc e Hamilton volano con la gomma soft!

1:18.877 di Leclerc! Giro più veloce della sessione con la gomma rossa battendo nettamente Red Bull, McLaren e Mercedes. Lo insegue Hamilton in 1:18.914, sempre su gomma soft.

17:39

Antonelli rischia in curva

"Continuo a bloccarmi sul posteriore", Antonelli perde il controllo sulla chicane ma riesce a tenere la monoposto senza andare a muro, grande rischio da parte del leader del Mondiale. Mercedes che sta faticando tanto in questa sessione.

17:34

Semaforo verde, si torna in pista!

L'Alpine di Colapinto è stata rimossa da bordopista e il tracciato è stato ripulito dai detriti: semaforo vedere in pitlane, si può tornare in pista! Restano 26 minuti a disposizione dei piloti.

17:28

BANDIERA ROSSA! Colapinto nel muro

Colapinto perde il controllo della sua Alpine e finisce nel muro: bandiera rossa e sessione interrotta. Tutti i piloti tornano ai box, nessuna conseguenza per il pilota argentino.

17:27

Passata mezz'ora delle FP2, attesa per le Ferrari su gomma soft

È passata mezz'ora di questa FP2, si attendono ancora le Ferrari su gomma rossa per tentare giri dal qualifica.

17:25

Norris firma il giro più veloce

1:19.228 di Norris con gomma rossa, nuovo giro veloce. Dietro di lui Verstappen in 1:19.421, sempre su gomma rossa.

17:24

Red Bull e McLaren sulle soft

Red Bull e McLaren sono i primi team a montare gomma rossa per tentare un giro da qualifica. Su soft anche Russell, iniziano le simulazioni di qualifica.

17:21

Antonelli si migliora ma è ad un secondo da Hamilton!

Spinge forte Antonelli, si migliora in 1:20.693 ma è un tempo comunque lontissimo che lo mette a più di un secondo da Hamilton! Sono ancora solo prove libere ma si nota la difficoltà delle Mercedes su questo circuito, non pootendo far valere lo strapotere del loro motore.

17:19

Leclerc va lungo durante un buon tentativo

Fucsia nel primo settore e un buon tempo nel secondo, ma poi il tentativo di Leclerc si chiude con un bloccaggio nella terzultima curva, rovinando un possibile buon giro. Ora ritornano ai box entrambe le Ferrari mentre torna in pista Antonelli.

17:17

Antonelli torna ai box senza migliorarsi

Resta solo un 1:21.027 di Antonelli, che torna ai box per risolvere i problemi ai freni posteriori. Dopo più di un quarto d'ora è ancora dominio Ferrari sull'Hungaroring.

17:15

Hamilton e Leclerc si migliorano

1:19.585 di Hamilton, 1:19.720 di Leclerc: si migliorano entrambe le Ferrari che continuano a girare sulla stessa gomma media, sono arrivati ora a 8 giri.

17:13

Russell si migliora

1:20.472 di Russell, ora 4° e a meno di un secondo da Leclerc.

17:11

Antonelli si lamenta via radio

"Sto rischiando di andare in testacoda, il freno posteriore si blocca di continuo". Così Antonelli via radio, che non ha ancora tentato un giro veloce.

17:10

Le Red Bull inseguono le Ferrari

Dietro Hamilton e Leclerc ci sono Verstappen e Hadjar, sempre su gomma media. Si aspettano ancora i giri veloci della Mercedes, con Russell e Antonelli che hanno fatto solo qualche giro lento per testare la macchina.

17:09

Qualche bloccaggio in pista

Sulla stessa curva bloccaggio per Norris e Leclerc, che vanno lunghi in curva ma fortunatamente senza conseguenze.

17:07

Ora tutti in pista tranne Stroll

Adesso tutti i piloti sono in pista, con l'unica eccezione di Stroll che resta ai box con la sua Aston Martin su cui si sta ancora lavorando.

17:05

Hamilton segna il primo giro veloce

1:19.648 di Hamilton che sulla media segna il primo giro veloce, segue Leclerc in 1:20.103.

17:03

Si lancia subito Leclerc

Parte subito forte Leclerc, che si lancia per il suo primo giro veloce su gomma media.

17:01

+++ Semaforo verde: inizia la FP2! +++

Ci siamo: inizia la FP2, semaforo verde in pitlane. Subito quasi tutti in pista, anche le Ferrari di Leclerc e Hamilton.

16:45

Attesa per Antonelli nelle FP2

Dopo aver ceduto la sua monoposto al giovane Frederik Vesti, nelle FP2 farà il suo debutto Kimi Antonelli: tanta attesa per scoprire i primi tempi sul giro del leader del Mondiale.

16:40

Team a lavoro nei box, tra venti minuti si scende in pista

Ultimi momenti di lavoro nei box prima di poter far scendere in pista le monoposto: tra venti minuti semaforo verde in pitlane e si potrà scendere in pista.

16:35

La Ferrari riporterà in pista l'ala 'macarena' aggiornata

La più grande novità all'inizio di questo weekend è stata l'ala 'macarena' aggiornata dalla Ferrari, che ha presentato una versione con tre flap verticali per aumentare il carico aerodinamico su un circuito che richiede grande velocità in curva. LEGGI TUTTO

16:31

La classifica aggiornata prima del Gran Premio d'Ungheria

Il weekend in Ungheria deve ancora entrare nel vivo, l'ultimo prima della pausa estiva. Questa la situazione della classifica piloti prima del Gran Premio sull'Hungaroring.