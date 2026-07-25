Qualifiche F1 GP Ungheria: orario e dove vedere in tv le Ferrari di Hamilton e Leclerc

Occhi sulla Ferrari nelle qualifiche di oggi (sabato 25 luglio). Non interrompete il sogno spalancatosi ieri nella prima giornata di libere in Ungheria: Rosse non solo protagoniste ma impegnate in prove generali di assolo, con Hamilton e Leclerc davanti a tutti. La prudenza non pè mai troppa perché anche il venerdì di Monte Carlo risultò brillantissimo per le Ferrari e poi davanti a tutti ci arrivò Antonelli, con Hamilton secondo e Leclerc a muro. Questa volta però il Cavallino non vuole farsi sfuggire la chance, anche perché la distanza non è di centesimi ma una trincea di mezzo secondo a giro: a tanto è la McLaren (Norris), più indietro ancora la Red Bull (Verstappen) e Russell (Mercedes). Disperso Kimi Antonelli, tredicesimo e alle prese con frequenti bloccaggi delle ruote posteriori in frenata.