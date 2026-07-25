Qualifiche F1 GP Ungheria: orario e dove vedere in tv le Ferrari di Hamilton e Leclerc
Occhi sulla Ferrari nelle qualifiche di oggi (sabato 25 luglio). Non interrompete il sogno spalancatosi ieri nella prima giornata di libere in Ungheria: Rosse non solo protagoniste ma impegnate in prove generali di assolo, con Hamilton e Leclerc davanti a tutti. La prudenza non pè mai troppa perché anche il venerdì di Monte Carlo risultò brillantissimo per le Ferrari e poi davanti a tutti ci arrivò Antonelli, con Hamilton secondo e Leclerc a muro. Questa volta però il Cavallino non vuole farsi sfuggire la chance, anche perché la distanza non è di centesimi ma una trincea di mezzo secondo a giro: a tanto è la McLaren (Norris), più indietro ancora la Red Bull (Verstappen) e Russell (Mercedes). Disperso Kimi Antonelli, tredicesimo e alle prese con frequenti bloccaggi delle ruote posteriori in frenata.
Stimoli Ferrari
La Ferrari è dunque partita nel modo migliore, anche se il pronostico resta aperto. C’è pure da osservare che i due del Cavallino oggi in qualificazione potrebbero accendersi per motivazioni extra, su cui possono contare in esclusiva: l’eventuale decima pole position di Hamilton all’Hungaroring sarebbe un record assoluto per la Formula 1, mentre Leclerc partirebbe con vista sull’unico podio del campionato sul quale non è mai salito.
Quando si corre e dove vedere le qualifiche
Il GP di Ungheria è in programma domani (ore 15), l'11ª gara, l’ultima prima della sosta estiva: sul lento circuito dell’Hungaroring (4.381 metri) verranno percorsi 70 giri. Oggi alle ore 12.30-13.30 scatteranno le prove libere, alle 16 invece le qualifiche, trasmesse in diretta tv su Sky e NOW, mentre in chiaro in differita su TV8 alle 18.30.