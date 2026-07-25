Formula 1, acuto McLaren nelle ultime libere: Norris davanti a Hamilton
Dopo un venerdì di libere che aveva confermato il ruolo da favorita della Ferrari in vista del Gp d'Ungheria, nelle FP3 arriva la 'zampata' delle redivive McLaren, che rischiano di rimescolare le carte in vista delle qualifiche. Ecco com'è andata l'ultima sessione sull'Hungaroring.
Norris beffa Hamilton, Piastri si accoda a Leclerc
È il campione del mondo in carica Lando Norris a stampare il miglior tempo della mattinata, chiudendo il suo miglior giro in 1'17"939. Una performance che lo porta a precedere la Ferrari di Lewis Hamilton, lontana 0"117. Quarto tempo per l'altra Rossa di Maranello, con Charles Leclerc che chiude davanti alla McLaren di Oscar Piastri, che a sua volta scalza un George Russell ancora in crisi. Settima e ottava la Red Bull, con Verstappen e Hadjar.
Kimi c'è
In gran spolvero con il terzo tempo nonostante le oggettive difficoltà della Mercedes su questo circuito, c'è Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale si piazza dietro Hamilton a 0"129 da Norris e si ripropone tra i candidati per la pole.