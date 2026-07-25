Formula 1, acuto McLaren nelle ultime libere: Norris davanti a Hamilton

Dopo un venerdì di libere che aveva confermato il ruolo da favorita della Ferrari in vista del Gp d'Ungheria , nelle FP3 arriva la 'zampata' delle redivive McLaren , che rischiano di rimescolare le carte in vista delle qualifiche. Ecco com'è andata l'ultima sessione sull' Hungaroring .

Norris beffa Hamilton, Piastri si accoda a Leclerc

È il campione del mondo in carica Lando Norris a stampare il miglior tempo della mattinata, chiudendo il suo miglior giro in 1'17"939. Una performance che lo porta a precedere la Ferrari di Lewis Hamilton, lontana 0"117. Quarto tempo per l'altra Rossa di Maranello, con Charles Leclerc che chiude davanti alla McLaren di Oscar Piastri, che a sua volta scalza un George Russell ancora in crisi. Settima e ottava la Red Bull, con Verstappen e Hadjar.

Kimi c'è

In gran spolvero con il terzo tempo nonostante le oggettive difficoltà della Mercedes su questo circuito, c'è Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale si piazza dietro Hamilton a 0"129 da Norris e si ripropone tra i candidati per la pole.