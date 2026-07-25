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Qualifiche F1 diretta Gp Ungheria: segui Leclerc, Hamilton e Antonelli oggi LIVE© APS

Qualifiche F1 diretta Gp Ungheria: segui Leclerc, Hamilton e Antonelli oggi LIVE

Le Rosse vanno a caccia della pole e sfidano le Mercedes. Occhio anche alla McLaren: tutti gli aggiornamenti
1 min
TagsFormula 1qualificheDiretta
Aggiorna

Le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria 2026 di Formula 1, in diretta dall'Hungaroring di Budapest. Segui il live con aggiornamenti in tempo reale della sessione che assegnerà la pole position e definirà la griglia di partenza della gara di domani. Dopo le prove libere, Lando Norris ha lanciato la sfida al duopolio Ferrari-Mercedes, chiudendo davanti a Lewis Hamilton e ad Andrea Kimi Antonelli. Semaforo verde per le qualifiche alle ore 16:00.

15:00

La Ferrari sogna la prima fila

Nelle prime libere segnali importanti dalla Ferrari, che vuole mostrare nel concreto i progressi delle ultime settimane. Antonelli sempre favorito su Mercedes, attenzione anche alla McLaren con Norris velocissimo nelle libere 3.

Ungheria

 

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