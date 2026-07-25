Qualifiche F1 diretta Gp Ungheria: segui Leclerc, Hamilton e Antonelli oggi LIVE

Le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria 2026 di Formula 1, in diretta dall'Hungaroring di Budapest. Segui il live con aggiornamenti in tempo reale della sessione che assegnerà la pole position e definirà la griglia di partenza della gara di domani. Dopo le prove libere, Lando Norris ha lanciato la sfida al duopolio Ferrari-Mercedes, chiudendo davanti a Lewis Hamilton e ad Andrea Kimi Antonelli. Semaforo verde per le qualifiche alle ore 16:00.