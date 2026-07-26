F1, Gp d'Ungheria: orario e dove vederlo in tv e in streaming

Gp d'Ungheria, la griglia di partenza

1ª fila: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: 3. Oscar Piastri (McLaren), 4. Max Verstappen (Red Bull)

3ª fila: 5. Lewis Hamilton (Ferrari), 6. George Russell (Mercedes)

4ª fila: 7. Kimi Antonelli (Mercedes), 8. Isack Hadjar (Red Bull)

5ª fila: 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls), 10. Nico Hulkenberg (Audi)

6ª fila: 11. Liam Lawson (Racing Bulls), 12. Pierre Gasly (Alpine)

7ª fila: 13. Franco Colapinto (Alpine), 14. Gabriel Bortoleto (Audi)

8ª fila: 15. Esteban Ocon (Haas), 16. Fernando Alonso (Aston Martin)

9ª fila: 17. Oliver Bearman (Haas), 18. Carlos Sainz (Williams)

10ª fila: 19. Alexander Albon (Williams), 20. Lance Stroll (Aston Martin)

11ª fila: 21. Valtteri Bottas (Cadillac), 22. Sergio Perez (Cadillac)

Lewis Hamilton (Ferrari) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) penalizzati di tre posizioni in griglia

F1, il circuito dell'Hungaroring

L'Hungaroring, storico circuito che ospita il GP d'Ungheria dal 1986, si trova a Mogyoród, a circa 25 chilometri da Budapest. Il tracciato misura 4,381 chilometri ed è composto da 14 curve, caratteristiche che lo rendono uno dei circuiti più tecnici e tortuosi del calendario di Formula 1. Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton che, nel 2020, fermò il cronometro in 1:16.627. La Ferrari può sorridere.

Gp d'Ungheria: orario, come vederlo in tv e in streaming

Il Gp d'Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, è in programma oggi - domenica 26 luglio - e sarà trasmesso in diretta TV dalle ore 15:00 su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder Sky) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara, per chi ha sottoscritto l'abbonamento, si potrà seguire in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta gratuita in chiaro: TV8 (canale 8 del digitale terrestre) proporrà il Gran Premio in differita alle 18:30 e, allo stesso orario, la gara della F1 di oggi a Budapest si potrà vedere in streaming gratis su tv8.it.