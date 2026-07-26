F1, Gp d'Ungheria: orario e dove vederlo in tv e in streaming
BUDAPEST (UNGHERIA) - Cresce l'attesa per il Gran Premio d'Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Sul circuito dell'Hungaroring, Lando Norris parte in pole position: il britannico della McLaren si lascia alle spalle il ferrarista Charles Leclerc e il compagno Oscar Piastri. Lewis Hamilton, secondo in qualifica, retrocede al quinto posto per l'impeding su Piastri, mentre il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, scatterà settimo dopo la penalità ricevuta per non aver rallentato sotto bandiera gialla. Una gara che si preannuncia equilibrata e ricca di colpi di scena.
Gp d'Ungheria, la griglia di partenza
1ª fila: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)
2ª fila: 3. Oscar Piastri (McLaren), 4. Max Verstappen (Red Bull)
3ª fila: 5. Lewis Hamilton (Ferrari), 6. George Russell (Mercedes)
4ª fila: 7. Kimi Antonelli (Mercedes), 8. Isack Hadjar (Red Bull)
5ª fila: 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls), 10. Nico Hulkenberg (Audi)
6ª fila: 11. Liam Lawson (Racing Bulls), 12. Pierre Gasly (Alpine)
7ª fila: 13. Franco Colapinto (Alpine), 14. Gabriel Bortoleto (Audi)
8ª fila: 15. Esteban Ocon (Haas), 16. Fernando Alonso (Aston Martin)
9ª fila: 17. Oliver Bearman (Haas), 18. Carlos Sainz (Williams)
10ª fila: 19. Alexander Albon (Williams), 20. Lance Stroll (Aston Martin)
11ª fila: 21. Valtteri Bottas (Cadillac), 22. Sergio Perez (Cadillac)
Lewis Hamilton (Ferrari) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) penalizzati di tre posizioni in griglia
F1, il circuito dell'Hungaroring
L'Hungaroring, storico circuito che ospita il GP d'Ungheria dal 1986, si trova a Mogyoród, a circa 25 chilometri da Budapest. Il tracciato misura 4,381 chilometri ed è composto da 14 curve, caratteristiche che lo rendono uno dei circuiti più tecnici e tortuosi del calendario di Formula 1. Il record della pista appartiene a Lewis Hamilton che, nel 2020, fermò il cronometro in 1:16.627. La Ferrari può sorridere.
Gp d'Ungheria: orario, come vederlo in tv e in streaming
Il Gp d'Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, è in programma oggi - domenica 26 luglio - e sarà trasmesso in diretta TV dalle ore 15:00 su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder Sky) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara, per chi ha sottoscritto l'abbonamento, si potrà seguire in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta gratuita in chiaro: TV8 (canale 8 del digitale terrestre) proporrà il Gran Premio in differita alle 18:30 e, allo stesso orario, la gara della F1 di oggi a Budapest si potrà vedere in streaming gratis su tv8.it.