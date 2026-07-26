Gara F1 diretta GP Ungheria: segui Leclerc, Hamilton e Antonelli oggi LIVE

Dopo una sessione di qualifiche pazza e ricca di polemiche, è il giorno del Gran Premio dell'Ungheria sul tecnico e veloce Hungaroring. Dalla pole il campione del mondo in carica Lando Norris, che spezza finalmente il dominio in qualifica delle Mercedes. Le Ferrari, grandi favorite su questo circuito, partono dalla seconda posizione con Charles Leclerc e dalla quinta con Lewis Hamilton, che ha chiuso con il secondo tempo ma è stato poi penalizzato di tre posizioni. Penalità anche per il leader del Mondiale Kimi Antonelli, che scatterà dalla settima casella. Si spengono i semafori alle ore 15: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

13:54 La F1 torna a Sepang con un nuovo nome Prima della pausa estiva e a poche ore dal via dell'ultimo Gran Premio, la FIA ha dato alcuni importanti annunci sul resto del calendario: resta cancellato il GP dell'Arabia Saudita, mentre quello del Bahrain viene sostituito dalla Malesia, con la F1 che ritornerà dopo anni a Sepang. LEGGI TUTTO 13:44 Ultimo GP prima della pausa estiva: la classifica Questo dell'Ungheria sarà l'ultimo Gran Premio per un mese, vista la pausa estiva della F1. Ecco la situazione della classifica piloti, con Antonelli sicuro di restare leader almeno per questa pausa.

13:37 L'Hungaroring è una pista per la Ferrari: l'analisi Piccolo, veloce, con tante curve lente e un solo lungo rettilineo: l'Hungaroring è un circuito ideale per la Ferrari. Definito come una "Montecarlo senza muri", il tracciato è perfetto per il telaio superiore della SF-26. Qui Mercedes e McLaren non possono far valere il loro motore in rettilineo, ma attenzione agli assetti nuovi portati per rispondere alla 'Rossa'.