Sarà il circuito di Sepang, in Malesia, a ospitare il prossimo 4 ottobre il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, che non si è potuto correre nell'aprile scorso a Sakhir a causa della guerra in corso nell'area del Golfo Persico. Lo hanno reso noto la Formula 1 e la Fia, ricordando che la gara si svolgerà il 4 ottobre, tra i Gp dell'Azerbaigian (26 settembre) e quello di Singapore (11 ottobre). L'accordo raggiunto, anche con i governi del Bahrain e della Malesia, "consente alla Formula 1 di preservare una prova che altrimenti non si sarebbe disputata. Il resto del programma - conclude una nota della F1 - per il 2026 rimane invariato".