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La F1 torna a Sepang: scelta la Malesia per sostituire il Bahrain con un nuovo nome© Getty Images

La F1 torna a Sepang: scelta la Malesia per sostituire il Bahrain con un nuovo nome

Siglato l'accordo che permette di correre la gara saltata ad aprile per la guerra nel Golfo Persico
2 min
TagsF1bahrainsepang

Sarà il circuito di Sepang, in Malesia, a ospitare il prossimo 4 ottobre il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, che non si è potuto correre nell'aprile scorso a Sakhir a causa della guerra in corso nell'area del Golfo Persico. Lo hanno reso noto la Formula 1 e la Fia, ricordando che la gara si svolgerà il 4 ottobre, tra i Gp dell'Azerbaigian (26 settembre) e quello di Singapore (11 ottobre). L'accordo raggiunto, anche con i governi del Bahrain e della Malesia, "consente alla Formula 1 di preservare una prova che altrimenti non si sarebbe disputata. Il resto del programma - conclude una nota della F1 - per il 2026 rimane invariato".

Annullato il Gp dell'Arabia Saudita

"Siamo lieti di confermare che la Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain nel 2026 - ha detto il ceo della Formula 1, Stefano Domenicali - ancora una volta questo sport ha dimostrato la sua capacità di adattarsi, trovare soluzioni e realizzare eventi, creando un momento emozionante per tutti coloro che seguono la Formula 1". A questo punto è definitivamente cancellato l'altra gara che non si è potuta svolgere ad aprile, il Gp dell'Arabia Saudita, mentre sono sfumate le speranze di Imola di poter essere presa in considerazione per ospitare proprio la gara del Bahrain.

 

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